Синдзи Миками, чьими силами геймерам удалось ощутить всю чудесность серии игр "Resident Evil", покидает студию спустя более 12 лет работы.

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"Tango Gameworks" была основана в марте 2010 года самим Синдзи Миками. В ближайшие месяцы Синдзи будет списан с учета студии, по словам вице-президента "Bethesda" Тодда Вон. О том, что легендарный геймдизайнер покидает пост было сообщено в электронных письмах, которые Тодд отправил всем сотрудникам студии ZeniMax. Сейчас команда продумывает дальнейшее будущее компании, а пока продолжает поддерживать проекты "Ghostwire: Tokyo", а также "Hi-Fi Rush".

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Синдзи Миками прокомментировал свой уход из игровой студии "Tango Gameworks" следующим сообщением в Twitter'е: "Спасибо всем, кто поддерживал Tango до сих пор. Я покидаю Tango, но команда очень хорошо выросла. Пожалуйста, продолжайте поддерживать игры, которые Tango выпускает в будущем".

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Компания "Bethesda также поблагодарила Синдзи Миками за всю его работу и пожелала удачи в будущем развитии. О том, чем после ухода займется Синдзи Миками пока что не сообщается, однако 33-летний опыт работы в игровой индустрии дает абсолютно все шансы, что нас ждет очередное легендарное детище.