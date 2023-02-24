Разработчики игры Atomic Heart выпустили долгожданный патч, добавляющий возможность настройки поля зрения (FOV) и изменения размера субтитров. Это позволяет игрокам более тщательно настроить игровой процесс в соответствии со своими предпочтениями, а также сделать игру более доступной для тех, кто испытывает трудности с чтением мелкого текста. Разработчики проявили серьезность в отношении отзывов пользователей и демонстрируют свою приверженность к удовлетворению клиентов в будущем

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Добавление настроек поля зрения (FOV) и возможности изменять размер субтитров в Atomic Heart — долгожданный шаг разработчиков. Это даст игрокам больше контроля над своим игровым процессом, позволяя им настраивать его в соответствии со своими предпочтениями. В частности, настройка FOV была запрошена многими пользователями с момента ее выпуска, поэтому это обновление следует особенно ценить, поскольку оно показывает, что студия Mundfish прислушивается и быстро реагирует исправлениями или изменениями на основе отзывов пользователей.

Кроме того, эта новая функция потенциально может помочь тем, кто имеет проблемы и испытывает трудности с чтением мелкого текста. Теперь у них есть возможность увеличить размер субтитров для лучшей читаемости, чего раньше не было. Это делает Atomic Heart более доступным, чем когда-либо прежде, и позволяет людям из всех слоев общества наслаждаться игрой без каких-либо помех из-за проблем, связанных с остротой зрения.

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В заключение, добавление этих функций служит еще одним доказательством того, что студия Mundfish серьезно относится к отзывам игроков при разработке таких игр, как Atomic Heart. Это демонстрирует, насколько серьезно они относятся к обеспечению отличного игрового процесса, независимо от того, играете ли вы на ПК, Xbox One X/S, PlayStation 4 Pro/5 и т. д. С такой приверженностью к повышению удовлетворенности клиентов, нет сомнений, что будущие обновления будут лучше, чем то, что мы видим сегодня!