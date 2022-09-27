Цену и дату продаж DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY компания Team Group пока не объявила

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Компания выпустила оперативную память DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY с обновленной тактовой частотой до 7200 МГц, которая подходит для процессоров Intel 13-го поколения и материнских плат 700-й серии.

Новые комплект DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY высокоскоростной двухканальной памяти будет выпускаться емкостью 16 ГБ и тактовыми частотами 6800 МГц, 7000 МГц и 7200 МГц. В новинке используется специальный тепловой модуль, который сочетает в себе охлаждающий силикон и радиатор из алюминиевого сплава, что позволяет ему чрезвычайно эффективно рассеивать тепло при разгоне и работе под высокими нагрузками. Память обеспечивает не только стабильность и производительность, но и возможность свободно настраивать эффекты RGB, что позволяет геймерам создавать действительно уникальные и впечатляющие сборки ПК от всех ведущих производителей.

Игровой суббренд Team Group T-FORCE продолжает экспериментировать и создавать новые возможности в решениях для хранения данных. Стремясь предоставлять первоклассные и разнообразные продукты игровой памяти DDR5, Team Group будет работать вместе с потребителями по всему миру, чтобы построить мир высокоскоростной памяти DDR5 и возглавить революционные изменения, которые приходят с ней по мере того, как новые и более совершенные платформы продвигают отрасль вперед.

Дату и цену продажи новинки компания Team Group пока не объявила.

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