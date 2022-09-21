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Компания Google планирует перенести все напоминания помощника и календаря в отдельное приложение
Все напоминания Google Календаря и Ассистента перенесутся в приложение Google Tasks
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Компания Google продолжает объединять свои приложения с похожими функциями и возможностями. Поисковый гигант сообщил, что переместит все «Напоминания» из Календаря Google и Google Assistant в специальное приложение под названием Google Tasks.

Google заменит напоминания помощника задачами. Пользователи смогут использовать Assistant для создания напоминаний. Но напоминания перейдут в приложение «Задачи» и отобразятся в приложении Android вместе с боковой веб-панелью.

Традиционно пользователи Android добавляли напоминания помощника с помощью голосовых команд «Привет, Google». Они также присутствовали в Календаре Google. В дальнейшем все эти напоминания будут собираться в одном месте. В связи с переходом из Google Календаря исчезнут напоминания, а вместе с ними и «Цели». 

Текущая версия приложения «Задачи» довольно проста. Однако ожидается, что компания Google улучшит приложение. Приложение «Задачи» и его система уведомлений не ограничены одним устройством. Пользователи могут создавать задачи с помощью «Окей, Google» на телефонах, умных дисплеях и динамиках.

Компания утверждает, что приложение «Задачи» более удобно для работы. Пользователи смогут заполнять список задач Google из мобильных приложений Android и iOS, а также с боковой панели рабочей области в Gmail, Google Диске, Документах и на других платформах. Google также предложил новую кнопку «Добавить в задачи» в Gmail и Google Chat.

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Напоминания — важная часть экосистемы Google и Android, прежде всего потому, что их можно быстро создавать с помощью голосовых команд. Любое резкое изменение может привести к сбоям. Поэтому Google сделает переход в качестве функции согласия пользователя, чтобы начать работу до того, пока все напоминания будут перемещены в Google Tasks.

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