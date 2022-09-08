Проблема с входом в систему затрагивает некоторых пользователей Windows 11 21H2, которые добавили свою новую учетную запись Microsoft

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Компания Microsoft подтвердила странную проблему в стабильной версии Windows 11 — некоторые пользователи могут не войти в систему после добавления нового пользователя учетной записи Microsoft в операционную систему. Компания поделилась подробностями об ошибке на официальном веб-сайте Windows Health Dashboard и объяснила, как ее исправить.

Согласно информации Microsoft, пользователи ненадолго блокируются после первого перезапуска или выхода из системы. Проблема появляется только один раз и на короткое время на устройствах, использующих учетную запись Microsoft, при этом пользователи домена Active Directory и учетные записи Azure Active Directory остаются незатронутыми. Данная проблема обнаружена в системах с клиентской версией Windows 11 21H2.

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Пользователи, у которых проблемы со входом в свои учетные записи в Windows 11 21H2, не должны ничего предпринимать для исправления ситуации. Операционная система позволит пользователям войти в систему через несколько минут, а Microsoft решила проблему с помощью системы отката известных проблем. Откат автоматически отменяет проблемные изменения без каких-либо действий со стороны пользователя.