Твердотельный накопитель IM2P41B8 основан на флэш-памяти 3D TLC со скоростью чтения/записи до 220 000/175 000 IOPS

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Компания ADATA Technology представила свой первый твердотельный накопитель PCIe Gen4 x4 M.2 2280 — IM2P41B8. Используя сверхскоростной интерфейс PCIe Gen4 x4, накопитель обеспечивает высокую скорость чтения и записи для обработки больших объемов данных.

Накопитель IM2P41B8 M.2 2280 оснащен 112-слойной флэш-памятью 3D TLC от WDC с максимальной емкостью 4 ТБ. Благодаря интерфейсу PCIe Gen4 x4 и поддержке NVMe 1.4 производительность IM2P41B8 на 230 % выше, чем у PCIe 3.0. Скорость чтения и записи новинки составляет до 220 000/175 000 IOPS.

С ростом сложности анализа большого объема данных, машинного обучения и алгоритмов искусственного интеллекта требуются более производительные устройства хранения для обработки большего объема данных. Твердотельный накопитель IM2P41B8 оснащен 8-канальным контроллером, который можно использовать для добавления дополнительного оборудования и гибкого построения небольших и более компактных промышленных систем. Встроенный буфер DDR4 DRAM увеличивает доступную полосу пропускания, значительно повышая скорость доступа к данным, обеспечивая более плавный анализ данных в реальном времени.

Благодаря поддержке передовой технологии исследований и разработок ADATA твердотельные накопители PCIe 4.0 нового поколения поддерживают механизм исправления ошибок LDPC ECC, механизм RAID и технологию сквозной защиты пути данных. Новинка IM2P41B8 поддерживает 256-битную технологию шифрования AES, что позволяет снизить риски безопасности при обработке больших объемов данных. Накопитель способен работать в широком температурном диапазоне от -40 °C до 85 °C.

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Цену и дату выхода новинки компания ADATA пока не объявила.