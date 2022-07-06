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Компания GameSir объявила о доступности на Amazon своего мобильного игрового контроллера X3 Type-C с активным охлаждением. Игровой контроллер разработан специально для любителей мобильных игр.
Игровой контроллер X3 Type-C интегрирован с эргономичным кулером, который решает проблемы с перегревом смартфона. Кулер получил 7 лопастей со скоростью вращения 7500 об/мин, который отлично охлаждает смартфон.
Новинка получила надежные переключатели Kailh, которые обеспечивают превосходную обратную связь. Аналоговые джойстики Alps позволяют достичь точного управления в игре на 360°. Кнопки ABXY съемные и пользователи при желании смогут менять раскладку контроллера на Xbox или Switch.
Контроллер поддерживает практически все игры для Android, а также облачные игровые платформы: xCloud, Google Stadia, Vortex, Amazon Luna, NVIDIA GeForce Now и Steam Link. Новинка работает на смартфонах с разъемом Type-C с Android 9 или выше.
Контроллер GameSir X3 Type-C уже доступен для покупки на Amazon по цене в 99 долларов США.