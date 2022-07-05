Серия LS получила улучшенную помпу 4-го поколения и вентиляторы с ARGB-подсветкой

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Компания DeepCool выпустила универсальные жидкостные системы охлаждения серии LS для ЦП. Серия LS обеспечивают высокую эффективность охлаждения и отличную визуальную подсветку ARGB.

Охлаждение серии LS построено на водяном насосе 4-го поколения от DeepCool, который обеспечивает высокую эффективность охлаждения. Новая конструкция насоса содержит мощный 3-фазный двигатель, который может накачивать до 3100 об/мин. Улучшенная компоновка микроканалов обеспечивает оптимальный поток охлаждающей жидкости, а толстое медное основание обеспечивает бесшовное соединение с процессором.

Входящие в комплект вентиляторы DeepCool FC120 с гидродинамическим подшипником (FDB) PWM настроены для максимального охлаждения радиаторов. Конструкция гидродинамического подшипника обеспечивает отличный воздушный поток, почти бесшумную работу при уровне шума при полной нагрузке ≤32,9 дБ(А) и срок службы до 50 000 часов.

Вентиляторы FC120 также оснащены инновационным кабельным соединением с гирляндной цепочкой для упрощения сигналов RGB и PWM в один кабель, который может соединять несколько вентиляторов вместе и обеспечивает их полную синхронизацию. Система жидкостного охлаждения серии LS совместима с сокетами Intel LGA2066/2011-v3/2011/1700/1200/1151/1150/1155 и АМД АМ5/АМ4.

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На всю серию LS распространяется пятилетняя гарантия производителя. Рекомендуемая розничная цена на новинки представлена ниже:

LS720 (360 мм) 139,99 долларов США

LS520 (240 мм) 109,99 долларов США

LS320 (120 мм) 89,99 долларов США