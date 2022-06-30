реклама
Компания Netac официально объявила о выпуске оперативной памяти Shadow II DDR 5. Как и Shadow Series, серия Shadow II DDR 5 также позиционируется в среднем и высоком ценовом сегменте, но без функции RGB-подсветки. Новая серия получит частоту 4800 МГц, а также будет доступна комплектами из двух планок емкостью 8/16/32 ГБ с задержкой 40-40-77 и напряжением 1,1 В. Netac заявила, что в будущем планирует выпускать модели памяти с частотой 5600 МГц и 6200 МГц.
Оперативная память Shadow II DDR5 получила черно-белый двухцветный дизайн, а симметричный металлический радиатор с минималистскими линиями делает продукт более стильным и трехмерным. В центре находится рельефный логотип Shadow, который окружен ромбовидной рамкой с изображением головы лошади. Металлический радиатор также значительно улучшает способность памяти рассеивать тепло.
Серия оперативной памяти Shadow II специально разрабатывалась для геймеров, чтобы удовлетворить спрос на более высокую производительность. Цену и дату продаж новинки компания Netac пока не объявила.