Meta выплатит штраф в размере 115 054 долларов США, чтобы закрыть дело

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Правительство США подало в суд на компанию Meta в Нью-Йорке за то, что она блокировала просмотр онлайн-рекламы недвижимости определенным пользователям на основании их национальности, расы, религии, пола и семейного положения. В жалобе говорится, что Meta нарушила Закон Америки о справедливом жилищном обеспечении (FHA), который защищает людей, желающих купить или арендовать недвижимость. Согласно закону, домовладельцы не могут отказываться продавать или сдавать в аренду свои дома или рекламировать дома для определенных демографических групп, а также выселять арендаторов на основании их демографических данных. Прокуратура подала в суд на Meta, утверждая, что ее алгоритмы дискриминируют пользователей, ориентируя рекламу жилья на основе их «расы, цвета кожи, религии, пола, инвалидности, семейного положения и национального происхождения.

Meta согласилась выплатить штраф в размере 115 054 долларов, чтобы закрыть дело. Компания также согласилась внести необходимые изменения в свои алгоритмы для системы таргетинга рекламы. Правительство США не может требовать более высокую сумму, поскольку это максимальный штраф за нарушение закона.

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В соглашении сторон говорится, что Meta прекратит использовать рекламный инструмент «специальная рекламная аудитория», который основан на дискриминационном алгоритме для поиска пользователей на основе характеристик, защищенных FHA. Также Meta согласилась разработать новую систему в течение следующих шести месяцев для устранения расовых и других различий, вызванных использованием алгоритма персонализации. Это первый случай, когда Meta предстала перед судом за свою систему таргетинга и рекламы.