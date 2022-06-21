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Пару недель назад пользователи приложений таких, как Outlook, Thunderbird и других почтовых клиентов, начали замечать, что приложения запрашивают у них пароли Google. Когда пользователи повторно вводили свой пароль Google, его отклоняли, сообщая, что он неверен.
Компания Google начала блокировать свою почтовую службу для подключений сторонних почтовых клиентов, отказавшись тем самым от «менее безопасных приложений». До этого запрета, можно было использовать основной адрес электронной почты и пароль Google для входа в сторонний почтовый клиент, что ослабляло общую безопасность пользовательской учетной записи Google.
Теперь можно использовать Google в сторонних приложениях, но такое приложение должно поддерживать либо «OAuth2» (метод аутентификации, который открывает диалоговое окно, позволяющее вам пройти аутентификацию, войдя в Google и разрешив приложению доступ к вашей учетной записи Google), либо пользователь должен использовать пароль для конкретного приложения. Пароли приложений используются в сочетании с двухфакторной аутентификацией учетной записи Google. Большинство приложений не умеют работать с двухфакторным режимом, поэтому были созданы пароли для конкретных приложений. После его создания вместо того, чтобы давать приложению, такому как Outlook, пароль Google, пользователь использует «пароль для конкретного приложения».
Также напомним, что включение двухфакторной (2FA) аутентификации учетной записи Google, значительно повысит безопасность Ваших данных.