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Asetek выпустит жидкостное охлаждение для серии видеокарт ASUS ROG Strix RTX 3090 Ti
Охлаждение получит 240-мм радиатор с двумя 120-мм ARGB-вентиляторами
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Компания Asetek заключила партнерское соглашение с ASUS, чтобы интегрировать свою высокопроизводительную технологию жидкостного охлаждения в видеокарты ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3090 Ti OC Edition.    Видеокарта GeForce RTX 3090 Ti с расчетной тепловой мощностью (TDP) 450 Вт поддерживает игры в формате 8K HDR и требует серьезного управления температурой. Для этого, система жидкостного охлаждения ROG Strix LC GeForce RTX 3090 Ti OC Edition получит новейшие технологии Asetek и оптимизированную область ребер, а также охлаждающую пластину с полным покрытием, для обеспечения жидкостного охлаждения как кристалла графического процессора, так и окружающей памяти GDDR6X VRAM.

Прочные 560-миллиметровые трубки обеспечат достаточную гибкость для легкой прокладки трубок, а алюминиевый радиатор 240 мм гарантирует оптимальный баланс рассеивания тепла и совместимости с корпусом. Кулер для видеокарты «все в одном» (AIO) включает в себя два 120-мм вентилятора ARGB с поддержкой Aura Sync RGB. AIO поддерживает работу видеокарты значительно ниже температурного порога под нагрузкой, что продлевает срок службы жизненно важных компонентов, благодаря уменьшению тепловой нагрузки.

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Цену и дату выхода системы жидкостного охлаждения компания Asetek пока не объявила.

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#видеокарта #охлаждение #asetek #жидкостное охлаждение #3090 ti #asus rog strix rtx 3090 ti
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