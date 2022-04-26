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Корпорация Kioxia объявила о выходе новой серии KIOXIA XG8 твердотельных накопителей (SSD) с интерфейсом PCIe 4.0, разработанных для высокопроизводительных ноутбуков, настольных компьютеров, игровых систем и рабочих станций. Серия XG8 разработана для обеспечения высокой производительности в требовательных к скорости передачи данных клиентских средах.
Твердотельные накопители серии XG8 будут доступны в форм-факторе M.2 типа 2280 с поддержкой дополнительных функций безопасности новейших стандартов TCG Pyrite 2.01 и TCG Opal 2.01. Серия XG8 также получит сквозную защиту, для надежной целостности данных. Новинки будут поддерживать функцию управления SMBus, что позволит управлять и следить за температурой с ПК. Пользователи смогут получать уведомления о потере питания, благодаря которым они смогут защитить свой накопитель от нежелательного отключения.
Накопители серии XG8 будут выпускаться объемом на 512 ГБ, 1024 ГБ, 2048 ГБ и 4096 ГБ. Цены на новые накопители компания Kioxia пока не объявила.