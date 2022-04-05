Новая серия накопителей будет поставляться объемом 1, 2 и 4 ТБ

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Компания GOODRAM представила свой самый быстрый твердотельный накопитель IRDM PRO M.2. Накопитель имеет высокоскоростной интерфейс PCIe 4x4 NVMe. Максимальная скорость чтения и записи составляет 7000 МБ/с и 6850 МБ/с. Новинка обладает буфером DRAM объемом до 2 ГБ, который увеличивает производительность, обеспечивая при этом стабильность работы при больших нагрузках.

В новинке используется продвинутый контроллер PS5018-E18 компании Phison. E18 контроллер основан на архитектуре ARM Cortex R5 и совместим с версией протокола NVMe — 1.4. IRDM PRO будет доступен в трех вариантах, объемом на 1, 2 и 4 ТБ.

Радиатор накопителя изготовлен из алюминия, который отлично справляется с тепловыделением. Дизайн охлаждения весьма эстетичен и подчеркивает общую стилистику серии IRDM.

Твердотельный накопитель IRDM PRO M.2 имеет 5-и летнюю гарантию производителя и продается в упаковке, характерной для премиальных продуктов компании GOODRAM. В комплект поставки входит накопитель, радиатор и монтажный комплект, состоящий из винтов и небольшой отвертки.



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