Новинка может вместить до 240 ТБ внутренней ёмкости хранения накопителей

реклама

Компания TerraMaster представила профессиональное, компактное сетевое хранилище NAS T12-423 с 12 отсеками под накопители. Новинка NAS T12-423 оснащена мощным и эффективным четырехъядерным процессором Intel Celeron N5105/5095 с тактовой частотой 2,00 ГГц и максимальной турбо-тактовой частотой 2,90 ГГц, который отлично справляется с высокоскоростной передачей данных и работой с виртуализацией. Модель T12-423 ориентирована для малого и среднего бизнеса.

TerraMaster T12-423 имеет 12 отсеков, которые поддерживают 3,5-дюймовые и 2,5-дюймовые жёсткие/твердотельные диски, с поддержкой до 240 ТБ внутренней ёмкости хранения. В новинке присутствует два слота M.2, для кэширования твердотельных накопителей. NAS T12-423 поставляется с 8 ГБ оперативной памяти DDR4 SODIMM, которую можно увеличить до 32 ГБ (2x 16 ГБ) с двумя слотами SODIMM. Работу с сетью обеспечивают два сетевых адаптера 2,5GbE с поддержкой Link Aggregation.

анонсы и реклама В полтора раза подешевела RTX 3060 RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке Core i9 11900K вдвое подешевел Вдвое подешевела RTX 3080 в Ситилинке -176 000р на топовый смарт Samsung Core i3 на треть подешевел в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза -55000р на RTX 3060 В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X -70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке i9 12900Kf со скидкой 60 тр Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь

Сетевое хранилище TerraMaster T12-423 уже доступно для покупки в США по цене 1399,99 долларов.