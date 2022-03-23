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Компания TerraMaster представила профессиональное, компактное сетевое хранилище NAS T12-423 с 12 отсеками под накопители. Новинка NAS T12-423 оснащена мощным и эффективным четырехъядерным процессором Intel Celeron N5105/5095 с тактовой частотой 2,00 ГГц и максимальной турбо-тактовой частотой 2,90 ГГц, который отлично справляется с высокоскоростной передачей данных и работой с виртуализацией. Модель T12-423 ориентирована для малого и среднего бизнеса.
TerraMaster T12-423 имеет 12 отсеков, которые поддерживают 3,5-дюймовые и 2,5-дюймовые жёсткие/твердотельные диски, с поддержкой до 240 ТБ внутренней ёмкости хранения. В новинке присутствует два слота M.2, для кэширования твердотельных накопителей. NAS T12-423 поставляется с 8 ГБ оперативной памяти DDR4 SODIMM, которую можно увеличить до 32 ГБ (2x 16 ГБ) с двумя слотами SODIMM. Работу с сетью обеспечивают два сетевых адаптера 2,5GbE с поддержкой Link Aggregation.
Сетевое хранилище TerraMaster T12-423 уже доступно для покупки в США по цене 1399,99 долларов.