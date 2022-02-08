В статистике используемых VR-гарнитур лидирует Meta Quest 2

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Последнее исследование, всемирно известного игрового онлайн-сервиса Steam Hardware, продемонстрировало за январь 2022 года значительный рост количества игровых гарнитур виртуальной реальности: количество подключенных устройств достигает 3,4 миллиона экземпляров или 2,14% от всего количества пользователей игровой площадки Steam. Этот показатель больше, чем в декабре предыдущего года на 2,95 миллиона устройств, при этом доля устройств Meta Quest 2 теперь составляет 46,02% VR-гарнитур от используемых на площадке Steam. Напомним, что VR-гарнитура Meta Quest 2 может работать без подключенного компьютера. Сейчас компания Meta контролирует 67,3% рынка виртуальной реальности для ПК, на втором месте Valve с 14,4%, на третьем HTC с 11,2%, а на четвертом Microsoft с долей рынка всего в 5%. Общее количество ежемесячно подключаемых VR-гарнитур выросло на 29,5% по сравнению с этим же периодом в прошлом году. Пока неизвестно, продолжится ли рост VR-гарнитур на площадке Steam, после праздничных распродаж 2022 года.

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