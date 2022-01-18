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Компания ADATA Technology анонсировала 2,5-дюймовый ADATA ISSS31AP. твердотельный накопитель (SSD). Накопитель обладает ёмкостью 4 ТБ, защитой от потери питания (PLP) и технологиями защиты данных.
Твердотельный накопитель ADATA ISSS31AP оснащен оригинальными микросхемами и 96-слойной флэш-памятью 3D TLC, что обеспечивает большую ёмкость 4 ТБ и 3000 циклов программного стирания (PE). Накопитель ISSS31AP поддерживает технологии SLC Cache и DRAM Buffer, которые помогают продлить срок его службы. Для обеспечения скорости чтения/записи до 550/520 МБ в секунду при меньшем энергопотреблении используется SATA III 6 Гбит/с.
ISSS31AP может работать дольше после перебоев электроэнергии и благодаря технологиям защиты, уменьшается риск потери данных, вызванный сбоями в подаче электроэнергии. Накопитель оснащен полимерными конденсаторами, которые защищают как данные, так и запоминающее устройство от короткого замыкания.
Цена и выход на рынок твердотельного накопителя ADATA ISSS31AP пока не объявлены.