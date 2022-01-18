ISSS31AP имеет технологии защиты от потери питания и данных

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет

-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет

RTX 3060 подешевели за неделю на 10%

RTX 3060 подешевели за неделю на 10%

реклама

Компания ADATA Technology анонсировала 2,5-дюймовый ADATA ISSS31AP. твердотельный накопитель (SSD). Накопитель обладает ёмкостью 4 ТБ, защитой от потери питания (PLP) и технологиями защиты данных.

Твердотельный накопитель ADATA ISSS31AP оснащен оригинальными микросхемами и 96-слойной флэш-памятью 3D TLC, что обеспечивает большую ёмкость 4 ТБ и 3000 циклов программного стирания (PE). Накопитель ISSS31AP поддерживает технологии SLC Cache и DRAM Buffer, которые помогают продлить срок его службы. Для обеспечения скорости чтения/записи до 550/520 МБ в секунду при меньшем энергопотреблении используется SATA III 6 Гбит/с.

ISSS31AP может работать дольше после перебоев электроэнергии и благодаря технологиям защиты, уменьшается риск потери данных, вызванный сбоями в подаче электроэнергии. Накопитель оснащен полимерными конденсаторами, которые защищают как данные, так и запоминающее устройство от короткого замыкания.

анонсы и реклама -18 000р на MSI RTX 3070 3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI -29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus 50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р

Цена и выход на рынок твердотельного накопителя ADATA ISSS31AP пока не объявлены.