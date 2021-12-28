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Видеокарта GeForce GTX 1650 – самый продаваемый графический процессор на данный момент
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Nvidia GeForce GTX 1650 стала самой продаваемой видеокартой на площадках Newegg и Amazon. Благодаря дефициту видеокарт на рынке, GeForce GTX 1650 приобрела огромную популярность.

Видеокарта GeForce GTX 1650 была выпущена более двух лет назад на смену Nvidia GeForce GTX 1050 Ti. Соотношение цены и производительности GeForce в то время не могло сравниться с тем, что AMD предлагала со своим Radeon RX 570. Единственное преимущество GeForce GTX 1650 заключалось в небольшом энергопотреблении всего 75 Вт.

Популярность GTX 1650 обусловлена несколькими факторами, крупнейшим из которых является то, что Nvidia по-прежнему производит свои старые видеокарты на базе Turing: GeForce GTX 1650, GTX 1650 Super, GTX 1660, GTX 1660 Super и RTX 2060.

В настоящее время Nvidia производит четыре версии видеокарты GeForce GTX 1650. Стартовая версия вышла с памятью TU117 и GDDR5. Затем Nvidia выпустила обновленную модель с памятью GDDR6 (увеличив пропускную способность памяти на 50%). Наконец, производитель микросхем выпустил еще две модели GDDR6 с кристаллом TU116 и модернизированным кодировщиком NVENC, а модель TU106 с тем же кристаллом, что и в GeForce RTX 2060.

Nvidia использует три разных кристалла и две разные модели памяти для GeForce GTX 1650, что позволяет Nvidia производить GeForce GTX 1650 в больших количествах достаточно быстро. Кроме того, производитель микросхем может утилизировать неисправные матрицы TU116 и TU106 и использовать их в производстве видеокарт GeForce GTX 1650.

Несмотря на популярность GeForce GTX 1650, цена графического процессора даже отдаленно не близка к первоначальной рекомендованной производителем розничной цене, составляющей всего 150 долларов. 

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Массовая популярность видеокарты Nvidia GeForce GTX 1650 заключается в том, что данная модель оптимальна по соотношению цена/производительность, для современных игр ААА уровня.

#nvidia #видеокарта #geforce gtx 1650 #gtx #2021
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