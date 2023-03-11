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Ранее сообщалось, что NVIDIA RTX 4070 будет представлена в апреле. Однако ранняя информация не содержала никаких подробностей о точной дате. Согласно данным утечки hongxing2020, который ранее правильно раскрыл даты запуска RTX30 и RTX 40, RTX 4070 будет представлена 13 апреля (четверг).
Как сообщается, RTX 4070 базируется на том же GPU, что и RTX 4070 Ti, то есть AD104, но с меньшим количеством ядер. Утверждается, что RTX 4070 может иметь 5888 ядер CUDA, что на 1792 ядра меньше, чем у модели Ti. Тот факт, что RTX 4070 использует вариант GPU AD104-250/251, также практически подтвержден на данный момент благодаря утечке.
Хорошей новостью является то, что RTX 4070 должна выйти на рынок с теми же характеристиками памяти, что и ее старшая модификация Ti. Геймерам стоит ожидать 12 ГБ памяти GDDR6 со 192-битной шиной. Также было упомянуто, что TDP RTX 4070 должен составлять 200 Вт, что намного меньше, чем у RTX 4070 Ti (285 Вт), но следует помнить, что TDP не всегда коррелирует с реальным энергопотреблением, особенно если учитывать архитектуру NVIDIA Ada.
Сейчас компания постепенно переходит к более дешевым моделям, поскольку запасы RTX 30 иссякают. Только вчера сообщалось, что NVIDIA сняла с продажи RTX 30 Founders Edition в официальных магазинах. Это явный признак того, что скоро появится преемник. В ближайшие недели обновлений серий RTX 4060 Ti и RTX 4060, однако NVIDIA пока не давала какой либо информации.
Стоит также напомнить, что генеральный директор NVIDIA скоро выйдет на сцену GTC 21 марта. Было бы разумно ожидать короткого сегмента, посвященного обновлениям продуктов GeForce RTX 40.