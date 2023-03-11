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Анонс RTX 4070 ожидается 13 апреля
Инсайдер hongxing2020 поделился первой информацией о дате запуска GeForce RTX 4070.
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Ранее сообщалось, что NVIDIA RTX 4070 будет представлена в апреле. Однако ранняя информация не содержала никаких подробностей о точной дате. Согласно данным утечки hongxing2020, который ранее правильно раскрыл даты запуска RTX30 и RTX 40, RTX 4070 будет представлена 13 апреля (четверг).

Как сообщается, RTX 4070 базируется на том же GPU, что и RTX 4070 Ti, то есть AD104, но с меньшим количеством ядер. Утверждается, что RTX 4070 может иметь 5888 ядер CUDA, что на 1792 ядра меньше, чем у модели Ti. Тот факт, что RTX 4070 использует вариант GPU AD104-250/251, также практически подтвержден на данный момент благодаря утечке.

Хорошей новостью является то, что RTX 4070 должна выйти на рынок с теми же характеристиками памяти, что и ее старшая модификация Ti. Геймерам стоит ожидать 12 ГБ памяти GDDR6 со 192-битной шиной. Также было упомянуто, что TDP RTX 4070 должен составлять 200 Вт, что намного меньше, чем у RTX 4070 Ti (285 Вт), но следует помнить, что TDP не всегда коррелирует с реальным энергопотреблением, особенно если учитывать архитектуру NVIDIA Ada.

Сейчас компания постепенно переходит к более дешевым моделям, поскольку запасы RTX 30 иссякают. Только вчера сообщалось, что NVIDIA сняла с продажи RTX 30 Founders Edition в официальных магазинах. Это явный признак того, что скоро появится преемник. В ближайшие недели обновлений серий RTX 4060 Ti и RTX 4060, однако NVIDIA пока не давала какой либо информации.

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Стоит также напомнить, что генеральный директор NVIDIA скоро выйдет на сцену GTC 21 марта. Было бы разумно ожидать короткого сегмента, посвященного обновлениям продуктов GeForce RTX 40.

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