AMD Radeon 780M получает большой прирост благодаря скорости памяти

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Все больше данных говорит о том, что Radeon 780M, интегрированный графический процессор RDNA3 в APU AMD Phoenix, в значительной степени выиграет от быстрой памяти. Однако это не должно никого удивлять, поскольку системная память часто является самым большим узким местом для интегрированной графики. Этот новый APU AMD официально поддерживает до DDR5-5600 и LPDDR5x-7500, но пока мы не видели тестов с памятью LPDDR5.

На сайте Bilibili появился скриншот, предположительно демонстрирующий тестирование Radeon 780M iGPU в 3DMark Time Spy. Если предположить, что это реальный скриншот, демонстрирующий APU AMD Phoenix для ноутбуков, то это будет первый случай, когда мы увидим 3K графику на этом процессоре:

Предполагаемый AMD Ryzen 9 7940HS с Radeon 780M, источник: Golden Pig Upgrade

Набрав более 3K баллов, iGPU вплотную приблизился к GTX 1650 Ti, но все еще есть шанс, что мы увидим его с более высокими показателями. В конце концов, APU все еще поддерживает более быструю память LPDDR5X.

Как уже упоминалось, частота этого iGPU может составлять 2,7 ГГц или 2,8 ГГц, в зависимости от того, идет ли речь о Ryzen 9 7940HS или Ryzen 7 7840HS. Оба являются 8-ядерными APU с архитектурой Zen4 и графикой RDNA3, но у них немного разные тактовые частоты (Ryzen 9 должен быть на 100 МГц быстрее).

Radeon 780M iGPU имеет 12 вычислительных блоков, столько же, сколько и Radeon 680M последнего поколения, который был частью мобильной серии Ryzen 6000. Этот новый результат по сравнению с самой быстрой реализацией 680M показывает на 23% более высокую производительность.

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Официально ноутбуки AMD Ryzen 7000HS должны начать поставляться в этом месяце, однако мы еще не видели их в продаже.