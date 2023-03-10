реклама
Лэй Цзюнь, основатель и генеральный директор китайского технологического гиганта Xiaomi, а также депутат Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва, предложил меры по укреплению национальной мощи в производстве роботов и автомобильной промышленности в ходе текущих "двух сессий".
Предложения технологического предпринимателя включают в себя поддержку в достижении прорывов в ключевых технологиях, касающихся человекоподобных роботов, создание и улучшение системы управления безопасностью данных о транспортных средствах, а также укрепление "мягкой силы" национальной автомобильной промышленности.
Система человекоподобных роботов сложна и динамична, она тесно связана с новыми технологическими областями, такими как автономное вождение, и их развитие станет важным направлением социально-экономического роста и глобальной стратегической научно-технической конкуренции, написал Лэй в своих предложениях.
По его словам, ключ к развитию человекоподобных роботов лежит в улучшении функций и производительности основных компонентов и продвижении глубокой интеграции между робототехникой и другими развивающимися технологиями.
Учитывая, что в настоящее время в Китае отсутствуют системные планы промышленного развития отрасли, Лэй предлагает стране оказать поддержку научно-техническим компаниям по всей промышленной цепочке, улучшить политику и меры поддержки, а также направить отрасль на разработку правил управления безопасностью данных, чтобы эффективно распределить ресурсы и всесторонне продвинуть высококачественное развитие отрасли человекоподобных роботов.
Чтобы улучшить слабые звенья в ключевых общих технологиях основных компонентов и преодолеть разрыв между технологией и применением, Лэй считает, что страна должна поддержать предприятия в создании национального инновационного консорциума, стимулировать долгосрочный инновационный механизм и усилить совместные исследования основных технологий.
Он также рекомендует создать инновационную платформу с открытым исходным кодом для универсальных человекоподобных роботов, чтобы снизить технологические затраты, и разработать сценарии применения, включающие умное производство и услуги по уходу за пожилыми людьми.
Согласно последнему отчету о работе правительства, в прошлом году расходы Китая на исследования и разработки выросли с 2,1% до более чем 2,5% ВВП, а вклад научно-технического прогресса в экономический рост превысил 60%. Лэй считает, что этот показатель говорит о растущем инновационном потенциале и прочной основе развития страны.