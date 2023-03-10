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ASUS представляет игровую мышь ROG Strix Impact III
Новая легкая, компактная игровая мышь от Asus линейки Rog Strix скоро будет доступна в продаже.
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Компания ASUS представила ROG Strix Impact III, легкую, компактную, квази-амбидекстровую, проводную игровую мышь. При размерах 126 мм x 62 мм x 39 мм (LxWxH) и весе всего 59 г мышь оптимизирована для захвата преимущественно когтями и кончиками пальцев, поскольку ее тонкий дизайн может не лучшим образом подойти для захвата ладонью. FPS - наиболее подходящий игровой жанр для этой мыши.

Она имеет 5-кнопочное расположение - две основные кнопки, две левые боковые кнопки и средний клик, а также вертикальное колесо прокрутки. Также есть физическая кнопка для переключения между предустановками dpi, которые настраиваются в приложении ROG Armory.

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Под капотом ROG Strix Impact III установлен оптический сенсор PixArt PAW3318 с аппаратным разрешением 12 000 dpi, максимальной скоростью 300 ips и ускорением 35 ips, а также частотой опроса USB 1000 Гц. Главные кнопки поддерживаются микросвитчами ROG, рассчитанными на 70 миллионов нажатий. Скользящие ножки PFTE и USB-кабель в оплетке составляют все остальное. Компания не сообщила цену.

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