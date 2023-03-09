Отличная надежность в целом, даже если это "всего" около 3000 накопителей.

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Компания Backblaze, предоставляющая услуги облачного хранения данных, опубликовала статистику (откроется в новой вкладке) для 2906 твердотельных накопителей, используемых в качестве загрузочных дисков на ее серверах хранения данных. Для ясности, это не только загрузочные диски, поскольку они также считывают и записывают файлы журналов и временные файлы, первые из которых иногда могут довольно сильно изнашиваться. С 2018 года Backblaze использует SSD для загрузочных дисков, и, как и статистика по жестким дискам, это один из немногих способов получить представление о том, как большие объемы преимущественно потребительских дисков выдерживают время.

Прежде чем перейти к статистике, необходимо сделать несколько оговорок. Во-первых, большинство твердотельных накопителей, которые использует Backblaze, не являются новейшими моделями M.2 NVMe. Кроме того, их емкость, как правило, невелика: большинство дисков имеют емкость всего 250 ГБ, треть - 500 ГБ, и только три диска имеют емкость 2 ТБ. Но использование большого количества аппаратных средств одной модели упрощает управление ими. В любом случае, если вы надеетесь увидеть статистику по популярным накопителям, которые могли бы войти в наш список лучших SSD, то вас ждет разочарование.

Здесь приведена статистика за последний год.

Хотя семь из используемых моделей накопителей имеют нулевой показатель отказов, только одна из них имеет значительное количество установленных дисков - Dell DELLBOSS VD (Boot Optimized Storage Solution). В остальных шести используется менее 40 твердотельных накопителей, причем четыре из них установлены только в двух или трех серверах. Полезнее обратить внимание на накопители с большим объемом использования, а именно на те, у которых более 100 000 дисковых дней.

К ним относятся Crucial MX500 250GB, Seagate BarraCuda SSD и SSD 120, а также Dell BOSS. Интересно отметить, что средний возраст дисков Crucial MX500(откроется в новой вкладке) составляет всего семь месяцев, хотя MX500 впервые появился в продаже в начале 2018 года. Очевидно, что Backblaze не является ранним последователем новейших твердотельных накопителей. Тем не менее, в целом годовой показатель отказов загрузочных твердотельных накопителей составляет менее 1%.

Статистика твердотельных накопителей Backblaze за период с 2020 по 2022 год

Если вернуться к еще более длительному анализу последних трех лет, то показатель отказов в 1% в год остается неизменным: за этот период времени было зафиксировано всего 46 отказов накопителей. Backblaze также отмечает, что после двух относительно быстрых отказов в 2021 году MX500 показал себя гораздо лучше в 2022 году. Более старая модель Seagate ZA250CM10002 в прошлом году также вышла из строя с частотой отказов 2%, в то время как более новая модель ZA250CM10003 проработала больше дней и вышла из строя реже, поэтому будет интересно посмотреть, сохранятся ли эти тенденции.

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Еще одна часть данных, на которую обратила внимание компания Backblaze, - это температура SSD, о которой сообщает SMART (Dell BOSS, похоже, не поддерживает эту функцию). График не имеет нулевых значений, поэтому на первый взгляд может показаться, что колебания приличные, но в действительности температура дисков варьировалась в среднем от 34,4C до 35,4C - всего лишь разброс в 1С.