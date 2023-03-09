Компания подтверждает расписание предстоящего технологического мероприятия под названием Vision.

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Intel Vision в мае 2023 года - это мероприятие для лидеров бизнеса, посвященное современным возможностям ПК, облачным и корпоративным вычислениям. Компания поделится своими соображениями и расскажет о новейших и будущих технологиях.

Среди многих запланированных мероприятий, 9 мая состоится вступительный доклад генерального директора Intel Пэта Гелсингера. На данный момент неясно, будет ли эта презентация транслироваться для публики, но вполне вероятно, что компания поделится записью позже. Такие ключевые выступления часто содержат анонсы новых продуктов, но они, как правило, не связаны с клиентскими продуктами.

На прошлогоднем Vision 2022 был представлен обзор планов компании в отношении IDM 2.0 (Integrated Device Manufacturing), анонс GPU для дата-центров Arctic Sound-M и обновления стратегии компании в области программного обеспечения и безопасности.

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Intel уже планирует будущие серии Vision, которые пройдут в Тайване, Шанхае и где-то в Европе в конце этого года. Однако наибольшее внимание обычно привлекает предстоящее майское мероприятие в Орландо, США.