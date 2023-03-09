реклама
По словам энтузиаста Windows @thebookisclosed в Twitter, перемещаемая панель задач - это то, что компания Microsoft, по крайней мере, рассматривает, о чем свидетельствует видеозапись этой функции в действии, опубликованная на странице аккаунта в Twitter.
В твите панель задач была перемещена в верхнюю часть дисплея - то, что в настоящее время невозможно в Windows 11. Хотя это может показаться прогрессом для пользователей, которые так этого ждали, до готовности еще далеко.
Как показано на видео, когда пользователь нажимает или наводит курсор на значки на панели задач, когда она расположена в верхней части дисплея, все начинает идти не так.
Например, при нажатии на значок меню "Пуск" меню открывается в левом нижнем углу экрана, несмотря на то, что значок занимает верхнюю центральную область дисплея. Нажатие на строку поиска вызывает окно поиска Windows в нижней части экрана.
Такая же ситуация возникает, когда пользователь нажимает на значки приложений, и в каждом случае приложение или инструмент открывается в нижней части экрана, несмотря на то, что панель задач по-прежнему находится вверху. Нажатие на стрелку для открытия области уведомлений, тем временем, похоже, вообще ничего не делает (кроме вращения значка стрелки).
Возможность перемещения панели задач, очевидно, является частью Windows 11 Insider Preview Build 25309. Выйдет ли она в полной версии - никто не знает, а компания Microsoft ранее заявляла о наличии ряда проблем с реализацией этой функции.
Судя по имеющимся данным, предстоит пройти еще долгий путь, чтобы сделать ее функциональной. Тем не менее, если вы жаждете немного больше индивидуальной настройки в Windows 11, это может стать тем, на что стоит обратить внимание.