В Windows 11 есть множество замечательных функций, но перемещение всей панели задач на новое место не входит в их число (хотя вы можете перемещать ее значки). Несмотря на это, эта функция очень востребована, и, возможно, Microsoft вот-вот воплотит ее в жизнь.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

реклама

По словам энтузиаста Windows @thebookisclosed в Twitter, перемещаемая панель задач - это то, что компания Microsoft, по крайней мере, рассматривает, о чем свидетельствует видеозапись этой функции в действии, опубликованная на странице аккаунта в Twitter.

В твите панель задач была перемещена в верхнюю часть дисплея - то, что в настоящее время невозможно в Windows 11. Хотя это может показаться прогрессом для пользователей, которые так этого ждали, до готовности еще далеко.

Как показано на видео, когда пользователь нажимает или наводит курсор на значки на панели задач, когда она расположена в верхней части дисплея, все начинает идти не так.

Например, при нажатии на значок меню "Пуск" меню открывается в левом нижнем углу экрана, несмотря на то, что значок занимает верхнюю центральную область дисплея. Нажатие на строку поиска вызывает окно поиска Windows в нижней части экрана.

Такая же ситуация возникает, когда пользователь нажимает на значки приложений, и в каждом случае приложение или инструмент открывается в нижней части экрана, несмотря на то, что панель задач по-прежнему находится вверху. Нажатие на стрелку для открытия области уведомлений, тем временем, похоже, вообще ничего не делает (кроме вращения значка стрелки).

Возможность перемещения панели задач, очевидно, является частью Windows 11 Insider Preview Build 25309. Выйдет ли она в полной версии - никто не знает, а компания Microsoft ранее заявляла о наличии ряда проблем с реализацией этой функции.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Судя по имеющимся данным, предстоит пройти еще долгий путь, чтобы сделать ее функциональной. Тем не менее, если вы жаждете немного больше индивидуальной настройки в Windows 11, это может стать тем, на что стоит обратить внимание.