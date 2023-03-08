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В последние недели было несколько утечек о серии POCO F5, в прошлом месяце Xiaomiui обнаружил POCO F5 в базе данных IMEI. Кроме того, FCC описала спецификации модели 23013PC75G с чипсетом Snapdragon 8 Plus Gen 1. Теперь тот же регулирующий орган сертифицировал модель 23049PCD8G, тот же номер модели, который база данных IMEI связала с POCO F5.
Возможно, неудивительно, что 23049PCD8G поддерживает 5G, Bluetooth, NFC и двухдиапазонный Wi-Fi, а также инфракрасный порт. FCC добавляет, что Xiaomi подготовила варианты с 8 ГБ и 12 ГБ оперативной памяти, которые будут поставляться с 128 ГБ или 256 ГБ хранилища. Более того, модель 23049PCD8G будет оснащена MIUI 14 на базе Android 13, а не Android 12, как POCO X5 5G.
В настоящее время ожидается, что Xiaomi будет поставлять POCO F5 в виде ребрендированного Redmi Note 12 Turbo или Redmi Note 12T. Все устройства будут использовать SM7475, кодовое название Snapdragon 7+ Gen 1 или Snapdragon 7 Gen 2, среди прочего оборудования среднего класса. Ожидается, что Redmi Note 12 Turbo или Redmi Note 12T появятся в конце этого месяца в Китае, а POCO F5 выйдет в апреле. Официальная информация о запуске и ценах пока не появлялась.