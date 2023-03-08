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Необычная ASUS TUF Gaming B760M-BTF WiFi D4 имеет разъемы на нижней части платы
Еще в октябре прошлого года в Интернете появились фотографии с мероприятия ASUS в Китае, на которых была изображена пара материнских плат формата mATX, у которых большинство периферийных разъемов и разъемов питания располагались в нижней части материнской платы.
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Выяснилось, что ASUS решила выпустить такой продукт в виде TUF Gaming B760M-BTF WiFi D4. Часть BTF в названии модели означает Back To (the) Future, хотя ASUS, скорее всего, не имеет права использовать этот термин из-за ограничений авторских прав, поэтому ей пришлось обойтись BTF. Независимо от названия, интересным моментом является то, что все разъемы питания, четыре порта SATA, разъемы USB-C и USB 3.0, а также множество других разъемов и один из трех слотов M.2 находятся на нижней стороне материнской платы. Все это сделано для более удобной прокладки кабелей.

Среди других примечательных особенностей платы - один слот PCIe 5.0 x16, один слот PCIe 4.0 x4 и один слот x1, три порта USB-C, один из которых поддерживает скорость 20 Гбит/с, и Ethernet 2,5 Гбит/с. Поскольку это плата среднего класса, мы предполагаем, что ASUS хочет, так сказать, протестировать воду, чтобы убедиться в наличии рынка для такого продукта. Однако одним из главных препятствий является тот факт, что на рынке нет подходящих корпусов, а на странице продукта даже упоминается, что "эта материнская плата совместима с определенными моделями корпусов", без каких-либо подробностей. Предположительно, ASUS предложит подходящее шасси, или у нее есть партнер(ы), которые предоставят подходящее шасси. Gigabyte анонсировала нечто подобное в мае прошлого года, но решила объединиться с системными интеграторами, что, возможно, планирует и ASUS.

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