Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Pavelshakh За пост начислено вознаграждение
Intel ищет дополнительные $5 млрд субсидий для немецкого завода
Виной тому инфляция и стоимость энергии.
рекомендации
3060 ASUS за 30тр как при курсе 62
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

реклама

Ведущие полупроводниковые производства уже стоят более 10 миллиардов долларов, и чем более передовые технологии они используют, тем дороже они становятся. Но в Европе инфляция, рост цен на энергоносители и увеличение стоимости материалов привели к тому, что затраты Intel на строительство фабрики в Германии настолько возросли, что компания теперь просит у правительства страны дополнительные субсидии в размере 5 миллиардов долларов, сообщает Bloomberg. 

Когда Intel объявила о планах по строительству своей фабрики под Магдебургом, Германия, она заявила, что стоимость производства составит 18,7 млрд долларов, а на реализацию проекта компания получит 7,2 млрд долларов в виде государственной помощи. Площадка под Магдебургом должна стать следующим крупным кампусом Intel, стоимость которого должна была составить 88 миллиардов долларов. Однако немецкие автопроизводители не могли получить все необходимые им чипы в 2020 ~ 2022 годах, поэтому страна была более чем готова помочь Intel создать новую производственную площадку под Магдебургом.  

Но затем компании пришлось отложить строительство завода по производству чипов, а теперь, с учетом стремительного роста цен на энергоносители, стоимости материалов и высокой инфляции, она считает, что ей придется потратить на проект 31,675 млрд долларов (30 млрд евро). Поэтому Intel потребуется дополнительно $4,223 млрд - $5,279 млрд (€4 млрд - €5 млрд) в виде субсидий от Германии, говорится в докладе. 

Гигант по производству чипов не подтвердил напрямую эту сумму, но она упоминалась в переговорах с правительством Германии, которое подтвердило, что пересматривает условия сделки. 

"Перебои в мировой экономике привели к росту расходов, от строительных материалов до энергии", - говорится в заявлении Intel. "Мы ценим конструктивный диалог с федеральным правительством, направленный на устранение разрыва в стоимости, который существует по сравнению со строительством в других местах, и на то, чтобы сделать этот проект конкурентоспособным на мировом уровне".

Министерство экономики Германии отказалось комментировать свои переговоры с процессорным гигантом, но подтвердило, что цель ЕС по производству 20% мирового объема чипов к 2030 году остается в силе.

"Учитывая эту цель, федеральное правительство готово поддержать полупроводниковую промышленность в Германии несколькими миллиардами евро и создать новые фабрики", - заявили в министерстве, добавив, что дополнительное финансирование должно быть одобрено Европейской комиссией.

рекомендации
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Помимо завода в Германии, компания намерена построить научно-исследовательский центр во Франции. Этот проект находится в процессе реализации, согласно источникам Bloomberg.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#intel #полупроводники #tsmc #инфляция #интел #tsmc n3 #intel 20a #инфляция в сша #intel 18а #стоимость энергии
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Процессоры Intel Panther Lake получат встроенный графический процессор Xe3-LPG
ASUS представила в серии TUF GAMING плату с потайным расположением разъёмов
Adlink представляет видеокарту Intel Arc A380 в форм-факторе MXM
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пригожин прокомментировал заявление Шойгу относительно дальнейшего наступления
27
Intel завершает разработку дизайна для техпроцессов Intel 20A и Intel 18A
2
Пригожин: ВСУ создают группировки на флангах Артёмовска для охвата Вагнера
13
Чешский наёмник о боях в Бахмуте: дрались лопатками, ножами и даже ботинками
7
Подразделения ЧВК Вагнер взяли под полный контроль всю восточную часть Артёмовска
+
Крупные компании вновь рассматривают развитие собственных метавселенных
+
Пригожин восхитился стойкости украинских солдат в Бахмуте (Артёмовске)
43
Xiaomi представила новую умную лампу для пианистов
+
NVIDIA готовит GeForce RTX 3060 с графическим процессором GA104 и памятью GDDR6X
3
Песков прокомментировал сообщения западных СМИ о возможной консервации Северных Потоков
+
Поддержавший грузинские протесты чиновник из Госдепа покинет свою должность
+
Майнер из США арендовал атомную электростанцию и будет сжигать энергии как Сочи во время олимпиады
5
На Украине полёт на F-15 пытались выдать за кадры воздушного боя над Бахмутом и показали видео
2
Процессоры Intel Panther Lake получат встроенный графический процессор Xe3-LPG
1
На вооружение Украины поступят картонные беспилотники из Австралии
3
Бахмут имеет больше символическое значение, чем стратегическое - Министр обороны США
6
Надувные HIMARS, M777 и танки массово делают в Чехии для Украины
10
Джеймс Уэбб показал одну и ту же галактику в три разных момента времени с разницей в 1000 дней
+
Анализ обзоров показал, Ryzen 9 7950X3D на 3,8% быстрее 13900K при вдвое меньшем энергопотреблении
18
Snapdragon 8 Gen 3 будет иметь более высокую тактовую частоту, чем Apple A17 Bionic
+

Популярные статьи

Самая опасная российская ракета ПВО С-400, готова к битве с Китаем
16
Турция намерена отказаться от закупки у США F-16 в пользу российских Су-35, Су-57 или китайских J-10
14
Китай разворачивает первый в мире авианосец способный запускать стелс-истребители 5-го поколения
2
Видеокарты, которые не стоит покупать в 2023 - RTX 2080Ti, RX 5700XT, RTX 3060Ti
45
Atomic Heart - сравнение и анализ производительности лицензионной копии и dev build
11
Собираю игровой ПК для любых игр в 4К по цене GeForce RTX 4090 – системный блок против видеокарты
15
Обзор 18 полезных утилит из набора Microsoft PowerToys для Windows 10 и Windows 11
1
Япония намерена использовать ударные дроны для противодействия боевым самолетам Китая
1
Разгон ПК комплектующих не нужен, так как является бессмысленным и вредным занятием
16
Джен Сун Хуанг: гениальный маркетолог или обычный лжец. Часть 2
125

Сейчас обсуждают

Генерал Корнилов
20:40
Ты льстишь себе. Какие Львов, Харьков и прочее. Ватная голова.... После 24-го февраля вас во всем свете не любят. Страна - изгой
В минобороны Германии заявили о передаче Украине двадцати одного танка Leopard 2A6 уже в этом месяце
D0C
20:39
Ник смени
Разгон ПК комплектующих не нужен, так как является бессмысленным и вредным занятием
Profit
20:38
грузия, места сильных и независимых от иностранной политики уже заняты, а , вот ,места шестерок сшп - нет! свободно: присаживайтесь ... на бутылочку боржоми. ах, гордость не позволяет? тогда становите...
Законы об иноагентах в Грузии показывают дрейф в сферу влияния России
АNDREЙ ²º¹¹
20:35
Никогда такого не было и вот опять - статья для кухарок...Заметьте дефицит был в лучшие годы, когда еще Путина на всех обложках западных СМИ печатали
Дефицит бюджета России за январь-февраль 2023 года составил 2,58 трлн рублей
Alex Jk
20:32
Мочить каклопидоросрань в сортирах!👊
Надувные HIMARS, M777 и танки массово делают в Чехии для Украины
Profit
20:30
дешевое тявкающее хрюкало, скоро тебя в банку закатают
Пригожин восхитился стойкости украинских солдат в Бахмуте (Артёмовске)
REY_B_
20:30
План есть только один! - "Прежде чем браться за новое дело, довести старое до конца" Если управленец берётся то за одно, то за другое, то он в 99% случае непрофпригоден! Про то, как выявить непрофпри...
Пригожин попал под обстрел украинской артиллерии, ожившей из-за нехватки снарядов у ЧВК «Вагнер»
Profit
20:29
чмо, похрюкай в свою лужу, толку больше будет , чем от твоих тупых унтерменш визгов.
Пригожин восхитился стойкости украинских солдат в Бахмуте (Артёмовске)
DHO_N1
20:28
Зелотина, тебя СБУ завербовало, что ты такую брехню несёшь на ВС РФ?
Пригожин попал под обстрел украинской артиллерии, ожившей из-за нехватки снарядов у ЧВК «Вагнер»
evsapelkin
20:27
ЧВК сливают за неподчинение командованию и отсутствие откатов. А так же за их эффективность на фронте .
Пригожин попал под обстрел украинской артиллерии, ожившей из-за нехватки снарядов у ЧВК «Вагнер»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем