Виной тому инфляция и стоимость энергии.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

реклама

Ведущие полупроводниковые производства уже стоят более 10 миллиардов долларов, и чем более передовые технологии они используют, тем дороже они становятся. Но в Европе инфляция, рост цен на энергоносители и увеличение стоимости материалов привели к тому, что затраты Intel на строительство фабрики в Германии настолько возросли, что компания теперь просит у правительства страны дополнительные субсидии в размере 5 миллиардов долларов, сообщает Bloomberg.

Когда Intel объявила о планах по строительству своей фабрики под Магдебургом, Германия, она заявила, что стоимость производства составит 18,7 млрд долларов, а на реализацию проекта компания получит 7,2 млрд долларов в виде государственной помощи. Площадка под Магдебургом должна стать следующим крупным кампусом Intel, стоимость которого должна была составить 88 миллиардов долларов. Однако немецкие автопроизводители не могли получить все необходимые им чипы в 2020 ~ 2022 годах, поэтому страна была более чем готова помочь Intel создать новую производственную площадку под Магдебургом.

Но затем компании пришлось отложить строительство завода по производству чипов, а теперь, с учетом стремительного роста цен на энергоносители, стоимости материалов и высокой инфляции, она считает, что ей придется потратить на проект 31,675 млрд долларов (30 млрд евро). Поэтому Intel потребуется дополнительно $4,223 млрд - $5,279 млрд (€4 млрд - €5 млрд) в виде субсидий от Германии, говорится в докладе.

Гигант по производству чипов не подтвердил напрямую эту сумму, но она упоминалась в переговорах с правительством Германии, которое подтвердило, что пересматривает условия сделки.

"Перебои в мировой экономике привели к росту расходов, от строительных материалов до энергии", - говорится в заявлении Intel. "Мы ценим конструктивный диалог с федеральным правительством, направленный на устранение разрыва в стоимости, который существует по сравнению со строительством в других местах, и на то, чтобы сделать этот проект конкурентоспособным на мировом уровне".

Министерство экономики Германии отказалось комментировать свои переговоры с процессорным гигантом, но подтвердило, что цель ЕС по производству 20% мирового объема чипов к 2030 году остается в силе.

"Учитывая эту цель, федеральное правительство готово поддержать полупроводниковую промышленность в Германии несколькими миллиардами евро и создать новые фабрики", - заявили в министерстве, добавив, что дополнительное финансирование должно быть одобрено Европейской комиссией.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Помимо завода в Германии, компания намерена построить научно-исследовательский центр во Франции. Этот проект находится в процессе реализации, согласно источникам Bloomberg.