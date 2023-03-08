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Ведущие полупроводниковые производства уже стоят более 10 миллиардов долларов, и чем более передовые технологии они используют, тем дороже они становятся. Но в Европе инфляция, рост цен на энергоносители и увеличение стоимости материалов привели к тому, что затраты Intel на строительство фабрики в Германии настолько возросли, что компания теперь просит у правительства страны дополнительные субсидии в размере 5 миллиардов долларов, сообщает Bloomberg.
Когда Intel объявила о планах по строительству своей фабрики под Магдебургом, Германия, она заявила, что стоимость производства составит 18,7 млрд долларов, а на реализацию проекта компания получит 7,2 млрд долларов в виде государственной помощи. Площадка под Магдебургом должна стать следующим крупным кампусом Intel, стоимость которого должна была составить 88 миллиардов долларов. Однако немецкие автопроизводители не могли получить все необходимые им чипы в 2020 ~ 2022 годах, поэтому страна была более чем готова помочь Intel создать новую производственную площадку под Магдебургом.
Но затем компании пришлось отложить строительство завода по производству чипов, а теперь, с учетом стремительного роста цен на энергоносители, стоимости материалов и высокой инфляции, она считает, что ей придется потратить на проект 31,675 млрд долларов (30 млрд евро). Поэтому Intel потребуется дополнительно $4,223 млрд - $5,279 млрд (€4 млрд - €5 млрд) в виде субсидий от Германии, говорится в докладе.
Гигант по производству чипов не подтвердил напрямую эту сумму, но она упоминалась в переговорах с правительством Германии, которое подтвердило, что пересматривает условия сделки.
"Перебои в мировой экономике привели к росту расходов, от строительных материалов до энергии", - говорится в заявлении Intel. "Мы ценим конструктивный диалог с федеральным правительством, направленный на устранение разрыва в стоимости, который существует по сравнению со строительством в других местах, и на то, чтобы сделать этот проект конкурентоспособным на мировом уровне".
Министерство экономики Германии отказалось комментировать свои переговоры с процессорным гигантом, но подтвердило, что цель ЕС по производству 20% мирового объема чипов к 2030 году остается в силе.
"Учитывая эту цель, федеральное правительство готово поддержать полупроводниковую промышленность в Германии несколькими миллиардами евро и создать новые фабрики", - заявили в министерстве, добавив, что дополнительное финансирование должно быть одобрено Европейской комиссией.
Помимо завода в Германии, компания намерена построить научно-исследовательский центр во Франции. Этот проект находится в процессе реализации, согласно источникам Bloomberg.