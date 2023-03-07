Некоторые посетители Всемирного мобильного конгресса в этом году обнаружили неожиданный сюрприз внутри шнурка, к которому был прикреплен пропуск на территорию выставки Huawei: чип, отслеживающий перемещения пользователя.

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Компания Huawei якобы отслеживала посетителей MWC без их явного согласия, как сообщил изданию Light Reading Рольф Вернер, старший вице-президент Nokia. По всей видимости, Huawei спрятала небольшой компьютерный чип в шнурке, который раздавался вместе с бейджами всем посетителям стенда Huawei на Mobile World Congress.

Точная функциональность этого чипа неизвестна. Однако Huawei скрыла на обратной стороне бейджей мелким шрифтом, что технология RFID и Bluetooth будет использоваться для определения того, когда посетители входят и выходят со стенда, а местоположение посетителей на территории выставки будет фиксироваться в режиме реального времени. Эти данные будут использоваться исключительно для оценки интереса посетителей к соответствующим продуктам и предложениям на стенде. Информация будет защищена в соответствии с политикой конфиденциальности Huawei.

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Согласно заявлению компании Huawei, этот шнурок следует носить только внутри стенда Huawei и сдавать при выходе со стенда, чтобы не отслеживать посетителей на остальной части выставки. Отслеживание местоположения посетителей MWC в режиме реального времени без предварительного явного запроса согласия является проблематичным, не в последнюю очередь потому, что Huawei обвиняют в тайном сборе данных на протяжении многих лет. Это также является основной причиной, по которой против компании были введены жесткие санкции США, которые наносят огромный ущерб продажам смартфонов Huawei. GSMA, которая отвечает за организацию Всемирного мобильного конгресса, расследует обвинения в адрес Huawei.