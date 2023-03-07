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Предполагается, что компания Qualcomm работает над SoC Snapdragon 8 Gen 3, и новая утечка, похоже, раскрыла некоторые ключевые детали. По словам тайпстера RGcloudS, Snapdragon 8 Gen 3 будет иметь конфигурацию ядер процессора 1+4+3, как и чип Gen 2, что прямо противоречит предыдущим слухам, утверждавшим, что Qualcomm перейдет на конфигурацию 1+5+2 для своих флагманских SoC следующего поколения.
Далее источник утверждает, что Snapdragon 8 Gen 3 будет оснащен основным ядром Cortex-X4 с тактовой частотой до 3,72 ГГц, что примерно на 15% быстрее частоты ядра Cortex-X3 в стандартном Snapdragon 8 Gen 2, равной 3,2 ГГц. Стоит отметить, однако, что чип Gen 2 также имеет специфический для Samsung вариант с более высокой тактовой частотой CPU до 3,36 ГГц и повышенной частотой GPU до 719 МГц.
Информатор также утверждает, что Snapdragon 8 Gen 3 будет иметь более высокую тактовую частоту процессора, чем A17 Bionic от Apple "на бумаге". Однако, будет ли это означать более высокую производительность, еще предстоит выяснить. Процессоры Apple серии A обычно показывают гораздо более высокие результаты в синтетических тестах, чем чипы Snapdragon.
Например, в Geekbench A16 Bionic в iPhone 14 Pro набрал 1 874 балла за одно ядро и 5 372 балла за несколько ядер. Для сравнения, Snapdragon 8 Gen 2 смог набрать только 1 483 балла в одноядерном тесте и 4 709 баллов в многоядерном.
Но предыдущая утечка информации показала, что ситуация может измениться с чипом следующего поколения от Qualcomm. По слухам, инженерный образец Snapdragon 8 Gen 3 был быстрее, чем A16 Bionic, поэтому будет интересно посмотреть, сможет ли Qualcomm переломить ход событий в Купертино с запуском своего флагмана следующего поколения в конце этого года.