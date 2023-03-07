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ВВС США заплатили 75,5 млн $ за сеть площадью 25 000 кв. миль для защиты своих ядерных хранилищ
Печально, но факт: мы живем в тревожные времена, о чем свидетельствует движение часов Судного дня на 90 секунд до полуночи, что ближе всего к полному уничтожению. В связи с этим ВВС США наращивают усилия по защите своих ядерных ракетных шахт и только что заключили контракт на 75,5 миллионов долларов с нью-йоркской компанией Persistent Systems на создание крупнейшей в мире беспроводной сети ad-hoc.
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Компания Persistent Systems развернет свою региональную операционную сеть на базе инфраструктуры (IRON) для Глобального ударного командования ВВС, создав защищенную единую сеть для 400 действующих шахт межконтинентальных ядерных ракет Minuteman III, расположенных на территории США, пишет Interesting Engineering.

Обслуживая программу ВВС США Regional Operating Picture (ROP), IRON будет охватывать географическую зону площадью 25 000 квадратных миль, что делает ее крупнейшей в мире беспроводной сетью ad-hoc. Она объединяет пограничные сети MANET, которые позволяют военнослужащим обмениваться голосовыми, видео, чатами, данными датчиков и GPS, в единую сеть Battlespace Awareness Network для повышения ситуационной осведомленности.

Около 700 систем IRON будут установлены на этой огромной территории. Они используют простую в развертывании интегрированную антенную систему MANET на стационарных башнях и столбах, соединяя 75 операционных центров и более 1 000 транспортных средств сил безопасности.

"Военные базы США могут простираться на десятки тысяч квадратных миль, и в настоящее время нет динамического, высокоскоростного способа для штаба отслеживать и надежно поддерживать связь с персоналом службы безопасности, патрулирующим эту огромную территорию", - сказал Адриан Робенхаймер, вице-президент Persistent по развитию бизнеса. "Если у персонала возникнут проблемы в полевых условиях, у них не будет эффективной поддержки со стороны оперативного центра".

С ROP военный персонал на ракетном поле сможет поддерживать постоянную связь через башни с оперативным центром (ОЦ), а персонал ОЦ сможет следить за перемещениями и знать точное местоположение сил безопасности на цифровой карте. Первоначально ROP будет внедряться на базах ВВС Мальмстром, Минот и Ф.Э. Уоррен.

Помимо ситуационной осведомленности, IRON способствует созданию полностью цифрового боевого пространства, объединяющего множество систем и программ вооружения в единую сеть. "Он обеспечивает основу, на которой может быть построена настоящая объединенная система командования и управления всем доменом (JADC2)", - сказал Робенхаймер.

Системы IRON уже развернуты на ракетных полях и будут продолжать развертываться в течение следующих 36 месяцев".

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Из других последних военных новостей: в прошлом месяце судостроительная компания Austal USA поставила ВМС США корабль, который может работать в море до 30 дней без участия человека, что является еще одним шагом в переходе вооруженных сил к большей автоматизации.

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