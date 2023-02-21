Кэл кестис наконец-то получит "настоящий" световой меч.

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Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Star Wars Jedi: Survivor

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Вселенная "Звездных войн" является домом для некоторых из самых знаковых видов оружия в поп-культуре, но ни одно из них не является таким грозным, как световой меч джедая. Это оружие настолько мощное, что один джедай может легко уничтожить целый полк штурмовиков, вооруженных только своим световым мечом. Лезвие, сделанное из плазмы, наполненной Силой, сбалансировано и взвешено настолько идеально, что требуется минимальное усилие, чтобы пронзить все, включая броню, плоть и кости.

Однако в игре Star Wars Jedi: Падший орден" световой меч Кэла оказался не таким смертоносным, каким должен был быть в бою с гуманоидами. Хотя он мог без труда разрубить дроида R2 пополам, попадание в штурмовика или небронированного противника оставляло лишь поверхностный след от ожога. Отсутствие расчлененки в Fallen Order было просьбой Disney и Lucasfilm избегать отрубания конечностей. Однако расчлененка было частью истории "Звездных войн" со времен фильма "Империя наносит ответный удар", где Дарт Вейдер отрубил руку Люку.

Похоже, что расчлененка вернется в Star Wars Jedi: Survivor, о чем свидетельствует сцена боя, в которой Кэл отрубает руку штурмовику, а другие конечности разбросаны по территории боя. Хотя неясно, почему Кэл так внезапно изменил свое мнение, поскольку оно соответствует каноническому Кодексу джедаев, который гласит, что джедаям разрешено убивать только в целях самообороны и в крайнем случае. Расчленение давало возможность вывести бойцов из боя, не убивая их.

Это эффективная механика и, похоже, что разработчики использовали ее в Survivor очень редко, что радует, поскольку существует грань, которую не следует переступать. Разработчики надеются, что она пройдет вне радаров Disney. Однако, учитывая уже вышедшие копии рецензий и внимание СМИ, Disney может потребовать от Respawn убрать механику, что может вызвать задержку или значительное обновление в первый день игры.

Несмотря на эту неопределенность, Star Wars Jedi: Survivor выглядит как улучшение и без того отличной игры. Игра выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и Windows 28 апреля, и пока неясно, сохранится ли расчленение.

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Источник: https://www.techspot.com/news/97668-finally-jedi-cal-kestis-gets-lightsaber-works-like.html