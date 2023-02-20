Новые функции активно добавляются с новыми dev сборками. Рассмотрим ключевые.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Нововведения dev-сборки Windows 11 Build 25300

реклама

Программа Windows Insider предоставляет пользователям прекрасную возможность предварительного просмотра новых функций и приложений до того, как они станут доступны широкой публике. Но иногда в этих сборках скрыты дополнительные функции, которые Microsoft продолжает тестировать внутри компании. Последняя dev-сборка Windows 11, Build 25300, представила новый File Explorer и встроенную фотогалерею, хотя доступ к ним можно получить только через правки реестра.



Недавно автор утечки информации о Windows Albacore поделился своими находками в Twitter, показав, что Microsoft тестирует другую версию проводника файлов и фотогалереи. Новая фотогалерея отличается от привычного пользователям Проводника файлов, отображая изображения большими миниатюрами, а не рядами с названиями и маленькими превью. Макет похож на приложение "Фото" в Windows 11, но встроен в проводник файлов.

Albacore также считает, что Microsoft планирует интегрировать расширяемый язык разметки приложений (XAML) в File Explorer, поскольку он тестируется в новой версии Windows App SDK (WASDK). Однако, похоже, что новая фотогалерея не заменит папку Pictures, а будет сосуществовать с ней.

Также были обнаружены дополнительные возможности, такие как временная шкала и функция поиска, которая изначально находила фотографии только в папке OneDrive, но может быть расширена на другие папки.

Хотя эти изменения выглядят многообещающими, важно отметить, что Microsoft скрыла их не просто так, поскольку и Albacore, и Tom's Hardware столкнулись с проблемами производительности и сбоями во время использования. Тем не менее, обновление до более современного SDK может открыть большие возможности для Windows 11.

рекомендации 3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Источник: https://www.techspot.com/news/97669-latest-windows-11-dev-build-adds-new-file.html