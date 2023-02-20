Нововведения dev-сборки Windows 11 Build 25300
реклама
Программа Windows Insider предоставляет пользователям прекрасную возможность предварительного просмотра новых функций и приложений до того, как они станут доступны широкой публике. Но иногда в этих сборках скрыты дополнительные функции, которые Microsoft продолжает тестировать внутри компании. Последняя dev-сборка Windows 11, Build 25300, представила новый File Explorer и встроенную фотогалерею, хотя доступ к ним можно получить только через правки реестра.
Недавно автор утечки информации о Windows Albacore поделился своими находками в Twitter, показав, что Microsoft тестирует другую версию проводника файлов и фотогалереи. Новая фотогалерея отличается от привычного пользователям Проводника файлов, отображая изображения большими миниатюрами, а не рядами с названиями и маленькими превью. Макет похож на приложение "Фото" в Windows 11, но встроен в проводник файлов.
Albacore также считает, что Microsoft планирует интегрировать расширяемый язык разметки приложений (XAML) в File Explorer, поскольку он тестируется в новой версии Windows App SDK (WASDK). Однако, похоже, что новая фотогалерея не заменит папку Pictures, а будет сосуществовать с ней.
Также были обнаружены дополнительные возможности, такие как временная шкала и функция поиска, которая изначально находила фотографии только в папке OneDrive, но может быть расширена на другие папки.
Хотя эти изменения выглядят многообещающими, важно отметить, что Microsoft скрыла их не просто так, поскольку и Albacore, и Tom's Hardware столкнулись с проблемами производительности и сбоями во время использования. Тем не менее, обновление до более современного SDK может открыть большие возможности для Windows 11.
Источник: https://www.techspot.com/news/97669-latest-windows-11-dev-build-adds-new-file.html