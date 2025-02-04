Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
KsinTexH
OpenAI анонсировала новый инструмент ИИ Deep Research для анализа и обобщения сведений из интернета
Новый ChatGPT от OpenAI - это «эксперт по запросу», говорит генеральный директор Сэм Альтман.

Новый ИИ способен проводить многоступенчатые исследования в интернете для решения сложных задач и, по словам представителей OpenAI, «за десятки минут выполняет то, на что у человека ушли бы многие часы».

Достаточно дать ему запрос, и ChatGPT «найдет, проанализирует и обобщит сотни онлайн-источников, чтобы создать исчерпывающий отчет на уровне аналитика».

Deep Research ориентирована на профессионалов в области финансов, науки, политики и инженерии, предоставляя тщательные и достоверные сведения. Она также полезна для покупателей, которые ищут персональные рекомендации по покупкам, требующим тщательного изучения, например, по автомобилям, бытовой технике и мебели. Выводы включают четкие цитаты и резюме, что позволяет легко проверить их достоверность. По сути, функция упрощает трудоемкие исследования, эффективно предоставляя нишевую информацию на основе одного запроса.

В шквале сообщений, опубликованных на сайте X в воскресенье, глава OpenAI Сэм Альтман описал Deep Research как «эксперт по запросу».

По его словам, он может «использовать интернет, проводить сложные исследования и рассуждения и выдавать отчет», решая задачи, «которые заняли бы часы/дни и стоили бы сотни долларов».

Несмотря на то, что она «очень требовательна к вычислительным ресурсам и медлительна», он утверждает, что «это первая система ИИ, которая может выполнять такой широкий спектр сложных и ценных задач».

Deep Research работает от 5 до 30 минут, после чего вы получите уведомление о завершении исследования. Окончательный результат выдается в виде отчета, который доставляется с помощью ChatGPT. На данный момент отчеты содержат только текст, но OpenAI заявила, что в ближайшие недели в них будут добавлены встроенные изображения, визуализации данных и другие аналитические результаты для большей наглядности и контекста.

Сейчас Deep Research доступен в рамках тарифного плана OpenAI Pro (200 долларов в месяц), в котором доступно 100 запросов в месяц в Интернете (в конце февраля появится в мобильных и настольных приложениях). В ближайшее время она также появится для клиентов Plus, Team и Enterprise, а затем перейдет и на бесплатный уровень OpenAI.

Альтман призвал людей «попробовать его на самой сложной задаче, которую можно решить, просто используя интернет, и посмотреть, что получится».

Но учтите: OpenAI предупреждает, что его новый инструмент «может испытывать трудности с отличием авторитетной информации от слухов и в настоящее время демонстрирует слабость в калибровке уверенности, часто не позволяя точно передать неопределенность». Он добавил, что при запуске вы также можете увидеть «незначительные» ошибки форматирования в отчетах и цитатах, а выполнение заданий может занять больше времени. «Мы ожидаем, что все эти проблемы быстро исправятся с увеличением времени использования», - заявили в OpenAI.

Deep Research появился всего через неделю после того, как OpenAI представила другой ИИ под названием Operator, который действует как человеческий помощник, выполняя такие веб-задачи, как бронирование билетов, заказ поездок и продуктов, в соответствии с вашими запросами.

#chatgpt #openai #deep research #operator #openai pro
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

PRX Quantum: Ученые, возможно, впервые узнали, что находится внутри черных дыр
22
В России запустят в серийное производство автобус СИМАЗ вместимостью в 72 пассажира
6
Сэм Альтман признает ошибки OpenAI, придерживающейся стратегии закрытого исходного кода
+
Иран представил новую баллистическую ракету большой дальности, способную пролететь 1700 км
1
Потоковое видео и новые 4K-телевизоры являются причиной резкого роста выбросов CO2 в мире
13
Появились слухи о разработке Warhammer 40,000: Dawn of War 4 от Relic Entertainment
6
Минобороны Германии выступил против повышения расходов на оборону до 5%, назвав цифру чрезмерной
+
Казань и Нижнекамск свяжут новой железной дорогой
3
Оперативную память DDR5-5200, DDR5-6400 и DDR5-8400 сравнили в играх
12
Озвучены четыре основных фишки грядущего iPhone 17 Air: толщина, дисплей и камеры
3
GTA 5: Expanded & Enhanced Edition может выйти на ПК в ближайшее время
+
Один из владельцев смог продать свою Zotac GeForce RTX 5090 Solid OC за 6600 долларов
8
Технологии DLSS 4 и Multi Frame Generation от Nvidia подвергли слепому тестированию
22
Microsoft более не приветствует метод обхода проверки TPM 2.0 для установки Windows 11
15
OnePlus и REDMI выпустят во 2 квартале смартфоны среднего класса с аккумуляторами ёмкостью 7500 мАч
+
Проект роботизированного такси Tesla стартует этим летом
+
В Канаде предлагают ввести 100-процентные пошлины на автомобили Tesla и алкоголь из США
1
Эдвард Сноуден критикует графические процессоры NVIDIA Blackwell за низкую производительность
+
NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti и 5060 ожидаются в марте
+
В прошлом году Intel удалось увеличить поставки компонентов для ноутбуков на 12%
+

Популярные статьи

Почему у AMD нет шансов обойти NVIDIA, а геймеры покупают видеокарты GeForce, хотя Radeon дешевле
300
МиГ-41: почему легендарный «космический» перехватчик так и не поднялся в небо
29
Итоги гоночного уик-энда 1-2 февраля
+
Почему AMD Radeon и Linux это плохая связка для игр на примере игры World of Tanks
66
Игра Wartales - грабим караваны и аутируем перед сном
4
В Сочи построят экспериментальную теплицу для бананов площадью 750 кв метров
7

Сейчас обсуждают

Александр Томирдиаро
07:49
Гоавное коровам запретить пердеть
Часы Судного дня переведены на 89 секунд до полуночи
aoxoa1
07:48
А кто мешал производителю сразу сделать весту на 20 см длинней и на 10 шире чтобы попасть в более логичный класс С (при закрытии класса B грантой) ? Что за технические сложности увеличить автомобиль в...
«АвтоВАЗ» разрабатывает версию Lada Vesta в сегменте «C»
Kaabar
07:46
Он хотел сказать "защитить от США"
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что страны ЕС не смогут себя защитить без США
Олег Конопелько
07:46
Да когда карта стоит пол ляма кто то сомневался .
Geforce RTX 5090 превосходит Radeon RX 7900 XTX в тестах DeepSeek
Kaabar
07:39
Не совсем понятно сформулировано, 40 мм разброс это точность стрелков тестировщиков или пистолета?
«Калашников» презентовал новый спортивный малокалиберный пистолет МР-439
Алексей Кузнецов
07:35
Когда хочется, а всё украдено и попилено... Появляются базы на Луне, космические ядерные буксиры, многоразовые корабли и прочая и прочая космическая истребителя. Папуасы мечтают о былом величии.
МиГ-41: почему легендарный «космический» перехватчик так и не поднялся в небо
Герман Алексеев
07:32
Не говори. От нейминга пичот. Ладно перескок на 9 в начале ещё можно принять. Но именно х0х0 - это пздц.
Один из владельцев смог продать свою Zotac GeForce RTX 5090 Solid OC за 6600 долларов
Megard
07:29
Куда еще дороже то?!
«АвтоВАЗ» разрабатывает версию Lada Vesta в сегменте «C»
булат зиятдинов
07:29
Лет двадцать будем ждать. У меня внуки детьми обзаведутся когда эти ЖД ветки построят
Казань и Нижнекамск свяжут новой железной дорогой
Такой то
07:20
позови врачей, таблеток каких поешь, може и полегчает
Geforce RTX 5090 превосходит Radeon RX 7900 XTX в тестах DeepSeek
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем