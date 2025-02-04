Новый ChatGPT от OpenAI - это «эксперт по запросу», говорит генеральный директор Сэм Альтман.

Новый ИИ способен проводить многоступенчатые исследования в интернете для решения сложных задач и, по словам представителей OpenAI, «за десятки минут выполняет то, на что у человека ушли бы многие часы».

Достаточно дать ему запрос, и ChatGPT «найдет, проанализирует и обобщит сотни онлайн-источников, чтобы создать исчерпывающий отчет на уровне аналитика».

Deep Research ориентирована на профессионалов в области финансов, науки, политики и инженерии, предоставляя тщательные и достоверные сведения. Она также полезна для покупателей, которые ищут персональные рекомендации по покупкам, требующим тщательного изучения, например, по автомобилям, бытовой технике и мебели. Выводы включают четкие цитаты и резюме, что позволяет легко проверить их достоверность. По сути, функция упрощает трудоемкие исследования, эффективно предоставляя нишевую информацию на основе одного запроса.

В шквале сообщений, опубликованных на сайте X в воскресенье, глава OpenAI Сэм Альтман описал Deep Research как «эксперт по запросу».

По его словам, он может «использовать интернет, проводить сложные исследования и рассуждения и выдавать отчет», решая задачи, «которые заняли бы часы/дни и стоили бы сотни долларов».

Несмотря на то, что она «очень требовательна к вычислительным ресурсам и медлительна», он утверждает, что «это первая система ИИ, которая может выполнять такой широкий спектр сложных и ценных задач».

Deep Research работает от 5 до 30 минут, после чего вы получите уведомление о завершении исследования. Окончательный результат выдается в виде отчета, который доставляется с помощью ChatGPT. На данный момент отчеты содержат только текст, но OpenAI заявила, что в ближайшие недели в них будут добавлены встроенные изображения, визуализации данных и другие аналитические результаты для большей наглядности и контекста.

Сейчас Deep Research доступен в рамках тарифного плана OpenAI Pro (200 долларов в месяц), в котором доступно 100 запросов в месяц в Интернете (в конце февраля появится в мобильных и настольных приложениях). В ближайшее время она также появится для клиентов Plus, Team и Enterprise, а затем перейдет и на бесплатный уровень OpenAI.

Альтман призвал людей «попробовать его на самой сложной задаче, которую можно решить, просто используя интернет, и посмотреть, что получится».

Но учтите: OpenAI предупреждает, что его новый инструмент «может испытывать трудности с отличием авторитетной информации от слухов и в настоящее время демонстрирует слабость в калибровке уверенности, часто не позволяя точно передать неопределенность». Он добавил, что при запуске вы также можете увидеть «незначительные» ошибки форматирования в отчетах и цитатах, а выполнение заданий может занять больше времени. «Мы ожидаем, что все эти проблемы быстро исправятся с увеличением времени использования», - заявили в OpenAI.

Deep Research появился всего через неделю после того, как OpenAI представила другой ИИ под названием Operator, который действует как человеческий помощник, выполняя такие веб-задачи, как бронирование билетов, заказ поездок и продуктов, в соответствии с вашими запросами.