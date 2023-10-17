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Полиция Дубая планирует развернуть патрульные автомобили без водителя с искусственным интеллектом
В то время как такие американские компании, как Waymo и Cruise, сосредоточили свое внимание на услугах совместного использования автономных автомобилей, прибрежный город Дубай в Объединенных Арабских Эмиратах намерен вывести эту технологию на новый уровень, внедрив ее в патрульные автомобили полиции.

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Как сообщили на этой неделе местные СМИ, полиция Дубая недавно объявила о планах использования полностью электрических патрульных автомобилей с автономным управлением в жилых районах.

Аккумулятор робомобиля позволяет ему патрулировать без остановки до 15 часов, он оснащен современной камерой наблюдения с 360-градусным охватом и технологией распознавания лиц. Кроме того, робомобиль оснащен интеллектуальным искусственным интеллектом, который помогает ему распознавать подозрительное поведение.

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Однако не стоит ожидать скоростных погонь, если потребуется преследовать подозреваемого преступника: максимальная скорость автомобиля составляет всего 4,35 миль в час (7 км/ч).

Если автомобиль обнаружит что-то, требующее дальнейшего расследования, он отправит сигнал тревоги в командно-диспетчерский центр Главного оперативного управления полиции Дубая, который сможет организовать ответные действия.

Автомобиль, над созданием которого в течение пяти лет трудились 65 инженеров, также оснащен беспилотным летательным аппаратом, способным вести аэрофотосъемку конкретного места.

"Мы изготовили всю механическую систему этого транспортного средства по индивидуальному заказу", - рассказал Khaleej Times Фарид Аль Джавхари, представитель компании Micropolis Robotics, разработавшей машину. "Каждое колесо имеет независимую систему рулевого управления, торможения и дроссельной заслонки. Это означает, что машина может двигаться вперед, назад, в сторону и даже выполнять "пончики". Когда он движется, он настолько бесшумен, что его практически не слышно".

По данным Micropolis, автономный полицейский патрульный автомобиль требует дальнейших испытаний, но ожидается, что он появится на улицах уже в следующем году.

Полиция Дубая, как известно, предпочитает использовать в своей работе высокотехнологичные решения. Несколько лет назад она представила своего первого "робокопа", который, по общему признанию, был создан скорее для того, чтобы давать указания, чем для преследования грабителей или раскрытия сложных преступлений. В распоряжении службы также имеется парк суперкаров, позволяющих передвигаться по городу с шиком.

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Дубайские медики также имеют доступ к быстрым машинам, а местные пожарные оснащены реактивными ранцами, работающими на воде.

#искусственный интелект #open ai #dubai #micropolis #micropolis robotics #police ai
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