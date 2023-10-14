Исследователям давно хотелось узнать, что написано на древнеримских свитках, найденных в затерянных городах Геркуланум и Помпеи. Но до сих пор они были слишком хрупкими, чтобы их разворачивать.

The Vesuvius Challenge - это научный конкурс, в ходе которого с помощью машинного обучения будет определено, кто сможет перевести древнеримские свитки, найденные в затерянных городах Геркуланум и Помпеи. Исследователям не терпелось узнать, что находится внутри свитков с момента их раскопок в 1752 году, и теперь у нас есть некоторые ответы.

Студент колледжа и бывший летний стажер SpaceX Люк Фарритор определил, что на одном из свитков написано слово Porphyras, что переводится как "пурпурный". Юссеф Надер (Youssef Nader), египетский аспирант, специализирующийся на биоробототехнике, позже подтвердил эту находку, заняв второе место.

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Оба студента были вдохновлены работой Кейси Хандмера, который первым обнаружил на свитках следы чернил.

За свои усилия Фарритор и Надер были удостоены премии "Первые буквы", которая предусматривает вознаграждение в размере 50 тыс. долларов за обнаружение 10 разборчивых букв на площади 4 кв. см на любом свитке. Люк получит 40 000 долларов, а Юсеф - 10 000 долларов.

Это интересно по нескольким причинам. Свитки были погребены и карбонизированы в результате извержения Везувия в 79 году н.э. Несмотря на то, что свитки были раскопаны сотни лет назад, лишь немногие из них были прочитаны, поскольку большинство из них рассыпались в пыль при открытии. За прошедшие после находки годы было предпринято несколько попыток, но с XIX века никто не пытался открыть свиток. Содержание оставшихся свитков остается полной загадкой.

Доктор Брент Силз и его команда сделали рентгеновские снимки свитков с высоким разрешением и, используя метод виртуального разворачивания, расправили свитки в цифровом формате. Возникла только одна проблема. Чернила, которые использовали древние римляне, не видны на рентгеновских снимках. Исследователи правильно предположили, что машинное обучение сможет отличить чернила от чистого папируса. Так возникло соревнование Vasuvius Challenge - кто первым сможет заставить компьютер прочитать свитки.

Фарритор и Надер стали первыми, чьи работы заняли призовые места в этом соревновании. Фарритор использовал существующие наработки Хандмера вместе с машинным обучением для определения частей рентгеновского снимка, на которых были чернила. По мере обучения моделей стало появляться все больше и больше букв, и в конце концов было найдено первое слово. Тем временем Нейдер самостоятельно сосредоточился на обнаружении чернил в рамках приза Ink Detection на Kraggle, который также является частью конкурса Vesuvius Challenge. Методы Надера, как и методы Фарритора, доступны на GitHub.

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Благодаря этому открытию исследователи считают, что расшифровка целого свитка и победа в конкурсе "The Vesuvius Challenge " - это вопрос времени. Более того, модель Надера уже позволила получить новое изображение, на котором видно еще больше букв, которые до этой недели были скрыты от глаз человека в течение 2000 лет.