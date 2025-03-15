Аренда будет доступна только для пользователей с подтвержденным возрастом через mos.ru.

С приходом весны в столице вновь заработали сервисы проката электросамокатов и велосипедов. По данным Департамента транспорта Москвы, в городе уже доступны 60 тысяч электросамокатов и 20 тысяч велосипедов.

Яндекс Go представил в Москве и области новые самокаты собственной разработки. В обновлённом парке теперь насчитывается более 30 тыс. двухколёсных транспортных средств.

Теперь пользователям не нужно доставать смартфон для начала поездки. В новой модели достаточно удерживать специальную кнопку 2–3 секунды, чтобы IoT-модуль автоматически синхронизировался с телефоном через Bluetooth. Технология проходит финальные тесты, которые завершатся в апреле. После этого самокаты с новой кнопкой появятся по всей Москве.

Новые электросамокаты Яндекс Go получили: боковые световые индикаторы торможения, яркий передний фонарь (дальность до 10 м) и увеличенные номера. Аренда будет доступна только для пользователей с подтвержденным возрастом через mos.ru.

Вместе с развитием проката усиливается и регулирование электросамокатов. В Минтрансе России сейчас разрабатывают поправки в ПДД. Пешеходы вероятно получат приоритет при движении на одной территории с самокатчиками.