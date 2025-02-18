Всего было сделано только 25 таких машин.

Аукционный дом Bonhams объявил онлайн-торги по Subaru Prodrive P25 – уникальному рестомоду, созданному в честь легендарной версии Impreza 22B. Этот спорткар, разработанный британской компанией Prodrive, является современной интерпретацией культового купе и выпущен лимитированной серией всего в 25 экземпляров.

Сейчас на аукцион выставлена десятая по счёту машина, а организаторы рассчитывают выручить за неё от 475 до 575 тысяч фунтов стерлингов (примерно от 600 до 725 тысяч долларов). Однако за четыре дня до завершения торгов была сделана лишь одна ставка – 250 тысяч фунтов.

Компания Prodrive, известная своим участием в разработке раллийных автомобилей Subaru, представила проект P25 в 2022 году. В отличие от оригинальной Impreza 22B, этот рестомод получил обилие карбона в конструкции кузова и интерьера, что позволило снизить массу до 1,2 тонны. Кроме того, спорткар оснастили современной цифровой панелью приборов, регулируемой подвеской и альтернативным силовым агрегатом.

Под капотом находится 2,5-литровый четырёхцилиндровый турбированный двигатель, созданный на базе EJ25, но с оригинальными внутренними компонентами. Турбонаддув использует элементы Garrett и оснащён интеркулером. В Prodrive заявляли, что мощность мотора превышает 400 л.с., однако некоторые источники указывают, что она приближается к 450 л.с. В пару к двигателю установлена шестиступенчатая секвентальная коробка передач X-Shift. Разгон до 96 км/ч занимает менее трёх секунд.

Выставленный на торги экземпляр отличается особой конфигурацией. Он имеет правый руль и является одним из 14 автомобилей, построенных в таком исполнении. Кузов окрашен в серебристый цвет и остаётся единственным в своём роде, причём некоторые его детали оставлены неокрашенными. Салон отделан кожей и алькантарой в тёмных тонах. Пробег минимальный — с момента первой продажи автомобиль проехал всего около 300 километров. В комплекте с машиной идёт каркас безопасности, но его установка требует демонтажа заднего дивана.

В ближайшие дни Bonhams также выставит на торги другой редчайший рестомод – Singer DLS, основанный на Porsche 911 (964). Этот суперкар, выпущенный ограниченной серией 75 экземпляров, оценивается в сумму до 3,72 миллиона долларов.