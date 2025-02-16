Около 80% автомобилей, продаваемых концерном Volkswagen в США, поступают из-за рубежа, а примерно 65% из них — это автомобили марки Volkswagen, произведённые в Мексике.

Администрация президента Дональда Трампа планирует ввести новые торговые пошлины на импорт автомобилей из Канады и Мексики. Это будет сильный удар по автомобильному сектору. Согласно исследованию Global Data, эти меры затронут импорт на сумму более 240 миллиардов долларов ежегодно.

Около 80% автомобилей, продаваемых концерном Volkswagen в США, поступают из-за рубежа, а примерно 65% из них — это автомобили марки Volkswagen, произведённые в Мексике. У группы Hyundai–Kia этот показатель достигает 65%, у Mercedes-Benz — 63%, а у альянса Renault–Nissan–Mitsubishi — 53%.

Компании BMW и Toyota также зависят от импорта, с показателями 52% и 51% соответственно. Крупные американские производители, такие как General Motors и Stellantis, имеют долю импорта в 46% и 45% соответственно. В целом, по данным Министерства торговли США, в прошлом году в страну было импортировано около 8 миллионов новых легковых и легких коммерческих автомобилей.

Введение дополнительных 25-процентных пошлин на товары из Канады и Мексики было отложено в начале февраля, и теперь их планируют ввести 2 апреля. Ранее на товары из Китая был введен 10-процентный налог, на который Китай уже ответил соответствующими мерами.