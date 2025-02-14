Судя по фотографиям, в салоне Haval H7 практически нет физических кнопок, за исключением тех, что находятся на спицах рулевого колеса и дверных панелях.

Издание AutoHome поделилось свежими шпионскими снимками интерьера нового Haval H7 — обновлённой версии кроссовера Xiaolong Max, который появится в Китае. В России модель, вероятно, будет представлена под названием Haval F8.

Судя по фотографиям, салон Haval H7 отличается минималистичным дизайном. В нём почти нет физических кнопок, за исключением тех, что расположены на спицах рулевого колеса и дверных панелях. Все бортовые функции контролируются через большой центральный экран, рядом с которым находится компактная приборная панель.

Центральная консоль выполнена в виде двухуровневой конструкции. На ней есть два подстаканника, беспроводная зарядка и отделения для хранения мелких предметов. Селектор трансмиссии, по всей видимости, расположен на рулевой колонке.

Согласно сертификационным документам, были опубликованы размеры Haval H7: 4780x1895x1725 мм и колёсная база 2810 мм. Для рынка Китая модель прошла сертификацию с гибридной силовой установкой, которая включает 1,5-литровый двигатель внутреннего сгорания мощностью 116 лошадиных сил и литий-железо-фосфатную батарею. Эта установка позволяет проехать на электротяге более 120 километров. Остальные технические характеристики пока не разглашаются.

В России индекс H7 присвоен кроссоверу, который на домашнем рынке представлен как второе поколение Dargo. При схожих размерах он имеет более брутальный дизайн и оснащается в РФ 192-сильным 2,0-литровым турбомотором с полным приводом. О стоимости модели Haval объявит в первой половине 2025 года.