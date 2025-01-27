Речь идёт о заводах в городах Смирна (штат Теннесси) и Кантон (штат Миссисипи). В общей сложности Nissan планирует уволить по всему миру до 9 тысяч человек и снизить темпы производства на 20%.

В рамках предстоящего объединения с Honda компания Nissan планирует сократить производственные мощности и численность персонала в США.

Завод Nissan в Смирне. Изображение компании

По данным японского издания Yomiuri Shimbun Online, изменения коснутся двух заводов компании, расположенных в городах Смирна (штат Теннесси) и Кантон (штат Миссисипи). На этих предприятиях будет сокращено около 2 тысяч рабочих мест, а производственные мощности уменьшатся на 25%.

Завод Смирна специализируется на выпуске кроссоверов Nissan Pathfinder, Murano, Rogue, а также люксового Infiniti QX60. Кантон выпускает седан Altima и пикап Frontier.

Согласно источнику, сокращения на заводе в Смирне начнутся после апреля 2025 года, а в Кантоне — осенью того же года. Несмотря на это, представитель североамериканского офиса Nissan заявил, что окончательные решения по этим изменениям пока не утверждены.

Соединённые Штаты остаются одним из ключевых рынков для Nissan. В 2024 году компания зафиксировала рост продаж на 3,8%, а в четвёртом квартале показатели увеличились на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Одним из важных достижений компании стал успех спорткара Nissan Z. Он впервые обогнал Toyota GR Supra по популярности среди американских покупателей.

Сокращения в США — это лишь часть масштабной программы экономии, которую Nissan реализует по всему миру. В рамках этой инициативы компания планирует уменьшить темпы производства на 20% и сократить до 9 тысяч сотрудников в разных странах.