Компания CATL предлагает подписку на свои батареи Choco-SEB по цене от 369 юаней (около $51) в месяц.

CATL, крупнейший в мире производитель аккумуляторов для электромобилей, планирует расширить свои услуги по замене батарей в Китае. Компания намерена построить 1000 станций замены батарей Choco-SEB к 2025 году, с долгосрочной целью — 10 000 станций. Источник изображения: CATL

Источник изображения: CATL

Источник изображения: CATL

Каждая станция сможет заменить батарею примерно за 100 секунд, обслуживая до 822 автомобилей в день. CATL совместно с автопроизводителями, такими как Changan Auto и FAW, разработала 10 новых моделей электромобилей с заменяемыми батареями. Первая модель выйдет в этом месяце, остальные последуют за ней.

Компания предлагает подписку на свои батареи Choco-SEB по цене от 369 юаней (около $51) в месяц. Расширение CATL может составить конкуренцию компаниям, таким как Nio, которые уже открыли множество станций замены батарей в Китае и Европе.