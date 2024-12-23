Соглашение с профсоюзом IG Metall гарантирует финансовую стабильность сотрудникам до 2030 года, снижая социальную напряженность.

Volkswagen объявил о масштабных изменениях, включающих сокращение более 35 тысяч рабочих мест до 2030 года и уменьшение производства на заводах в Германии на 734 тысячи автомобилей в год. Эти меры позволят ежегодно экономить 1,5 миллиарда евро, направляя средства на инвестиции в инновации.

На заводе в Вольфсбурге начнется выпуск электромобилей Volkswagen ID.3, Cupra Born и с 2027 года — электрического Golf. Производство топливных версий "Гольфа" перенесут в Мексику. Заводы в Эмдене, Цвиккау и Ганновере сохранят специализацию на электромобилях, а завод в Оснабрюке, вероятно, сменит профиль после 2027 года. Производство на "Стеклянной мануфактуре" в Дрездене завершится в 2025 году.

Соглашение с профсоюзом IG Metall гарантирует финансовую стабильность сотрудникам до 2030 года, снижая социальную напряженность. Внедрение гибких схем работы на предприятиях Volkswagen Group Components обеспечит экономию в 500 миллионов евро ежегодно.

Изменения направлены на укрепление позиций концерна в технологической сфере и адаптацию к падению продаж в Европе и Китае.