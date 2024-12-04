Финансовый директор OpenAI Сара Фрайер в интервью Financial Times подтвердила, что компания рассматривает возможность интеграции рекламы, но подчеркнула, что на данный момент "нет активных планов" в этом направлении.

С момента трансформации OpenAI из некоммерческой организации в компанию, ориентированную на прибыль, Илон Маск, глава Tesla и xAI, начал активно критиковать это изменение. В начале декабря 2024 года его юридическая команда инициировала судебный процесс, направленный на ограничение новых стратегий OpenAI. На фоне этих событий появились слухи о возможном внедрении рекламной модели ChatGPT.

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Финансовый директор OpenAI Сара Фрайер в интервью Financial Times подтвердила, что компания рассматривает возможность интеграции рекламы, но подчеркнула, что на данный момент "нет активных планов" в этом направлении. OpenAI продолжает фокусироваться на текущей бизнес-модели, которая обеспечивает рост и развитие компании.

Тем не менее, эти заявления нельзя назвать категорическим отказом. Напротив, осторожность в формулировках может быть связана с текущим судебным разбирательством с Маском.

Согласно инсайдам, OpenAI активно нанимает профессионалов из ведущих технологических компаний, включая Google и Meta. Например, в мае 2024 года компания привлекла Шивакумара Венкатараманана, ранее возглавлявшего рекламное направление Google.

Также рассматривается возможность размещения рекламы в поисковике SearchGPT, аналогичном проекту Perplexity, который уже тестирует подобную модель.

Компания столкнулась с финансовыми потерями в размере до 5 миллиардов долларов в 2024 году, что делает поиск дополнительных источников дохода особенно актуальным.

Планы OpenAI к 2029 году выйти на 100 миллиардов долларов прибыли требуют значительных вложений, оцениваемых в 200 миллиардов долларов на исследования и разработку искусственного интеллекта.