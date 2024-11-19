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PC Papka
Самодельный гоночный спорткар выиграл конкурс Hot Wheels
Теперь, после победы, La Liebre будет выпущен в виде модели Hot Wheels.

Hot Wheels подвел итоги ежегодного конкурса Hot Wheels Legends Tour - победителем 2024 года стал чилийский спорткар La Liebre, созданный энтузиастами из Cars and Coffee Chile. Автомобиль будет превращен в масштабную модель 1:64 и станет доступен поклонникам по всему миру.

La Liebre построен на базе модифицированного шасси Ford Falcon, имеет оригинальный кузов из стеклопластика и мощный 5,7-литровый двигатель Chevrolet мощностью 600 л.с. С общей массой в 900 кг, автомобиль отличается высокой динамикой и управляемостью.

Конкурс Hot Wheels Legends Tour в этом году собрал более 5000 автомобилей из 13 стран. Победителя выбирали по критериям уникальности дизайна, инженерных решений и культурного влияния автомобиля. La Liebre выиграл благодаря гармоничному сочетанию ретро-стиля и современных технологий.

Cars and Coffee Chile — некоммерческая организация, способствующая развитию автомобильного сообщества в Чили. Победа La Liebre подчеркивает важность творческого подхода и кастомной культуры в автомобильной индустрии.

Теперь, после победы, La Liebre будет выпущен в виде модели Hot Wheels, став важным символом чилийской автомобильной культуры.

В 2024 году Hot Wheels представила множество новых моделей и коллекций, как для обычных, так и для премиальных серий. В рамках основной линейки на 2024 год (Mainline) появились такие новинки, как Mazda Autozam и Monster High Ghoul Mobile, которые представлены в нескольких цветовых вариациях. Также в новых сериях, таких как HW Dream Garage и HW Green Speed, можно найти модели, такие как Czinger 21C и Punk Rod.

’64 Prince Skyline GT

В дополнение к основным моделям, вышли новые релизы в коллекции Car Culture и Boulevard. Среди них – классические японские автомобили, как ’64 Prince Skyline GT и ’72 Toyota Corolla Levin, а также премиальные модели, такие как Porsche 911 GT3 R и Nissan Z GT4.

Для любителей Monster Trucks 2024 года есть интересные новинки, например, The Mandalorian и Dodge Ram Van.

#автомобиль #модификация #спорткар #кастомизация #2024 год #hot wheels #cars and coffee chile #la liebre #legends tour #коллекционные модели
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