В отличие от глобальной версии модели в кузове лифтбек, Audi A5L выполнена в формате традиционного седана.

Audi представила удлинённую модификацию A5L, разработанную специально для китайского рынка. Премьера автомобиля состоялась на автосалоне в Гуанчжоу. В отличие от глобальной версии модели в кузове лифтбек, Audi A5L выполнена в формате традиционного седана. Новая модель заменяет сразу две предыдущие версии — A4L и A5 Sportback.

Длина Audi A5L увеличена на 73 мм и составляет 4902 мм, а колёсная база выросла на 65 мм и теперь равна 2965 мм. Внешний дизайн автомобиля практически идентичен международной версии Audi A5, за исключением изменений в задней части кузова.

Подробности о моторной линейке и интерьере модели пока не опубликованы. Audi A5L позиционируется на ступень ниже седана A7L, который также был разработан специально для китайского рынка.

Производство автомобиля будет осуществляться на совместном предприятии Audi с китайской компанией FAW. На автосалоне в Гуанчжоу это предприятие также представило удлинённый электрокроссовер Q6L e-tron, который впервые демонстрировался весной в Пекине. Другой партнёр Audi, компания SAIC, представила на том же автосалоне концептуальный электрический универсал AUDI E.

Audi A5L станет конкурентом длиннобазных версий BMW 3 серии и Mercedes-Benz C-класса на китайском рынке.