Exlantix представила обновлённый кроссовер ET с двухмоторной силовой установкой, разгоняющийся до 100 км/ч за 4,8 секунды.

Марка Exlantix представила на автосалоне в Гуанчжоу обновлённую модификацию популярного кроссовера ET.

Главное отличие новой версии Exlantix ET — это наличие двухмоторной силовой установки. Электромотор на передней оси добавляет автомобилю мощности - время разгона до 100 км/ч у этого кроссовера составляет всего 4,8 секунды.

Производитель заявляет, что система электроники способна подключать дополнительные ведущие колёса при пробуксовке менее чем за 0,05 секунды.

Ещё одной значимой характеристикой стала обновлённая аккумуляторная батарея. В новой модификации её ёмкость составляет 41,2 кВт⋅ч, что значительно больше, чем у моноприводной версии (32 кВт⋅ч). Благодаря этому кроссовер на чистой электротяге способен проехать до 240 километров, что на 40 километров больше предыдущей версии.

При использовании мощной зарядной станции аккумулятор можно зарядить на пробег 144 километра всего за 17,5 минут.

Exlantix ET предложен в трёх вариантах комплектации, цены которых варьируются от 249 800 до 299 800 юаней, что эквивалентно 3,4–4 миллионам рублей.

Для российского рынка модель Exlantix ET получит особую конфигурацию. Здесь двухмоторная силовая установка будет развивать мощность в 469 л.с. и крутящий момент 634 Нм.

Кроме того, российская версия будет отличаться уникальным дизайном передней части.

Недавно компания анонсировала старт продаж гибридного седана ES в России. Эта модель оснащена последовательной гибридной установкой с батареей емкостью 43 кВт⋅ч и двумя электромоторами, а также бензиновым турбодвигателем, который работает как генератор. Седан получил зимний пакет с подогревом батареи, всех сидений, руля и стекол, а также пневмоподвеску для лучшего комфорта на дорогах