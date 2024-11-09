Компания намерена уменьшить штат на 15%, затронув около 4,5 тыс. сотрудников в Германии.

В рамках стратегии по снижению издержек на производство, компания Audi планирует масштабные сокращения. Немецкое издание Manager Magazin сообщает, что компания намерена уменьшить численность персонала на 15%. Однако сокращения коснутся не всех: Audi собирается сохранить сотрудников, работающих непосредственно на производстве и оптимизировать штат за счёт сокращения так называемых косвенных должностей, включая инженеров-разработчиков.

По данным источников, под угрозой сокращения окажутся около 4,5 тысячи сотрудников только в Германии. Audi подтвердила агентству Reuters факт переговоров с представителями трудового коллектива, но воздержалась от точных оценок возможного числа увольнений. Сокращения затронут в первую очередь те отделы, где работают инженеры и другие специалисты, чья деятельность не связана напрямую с производственными процессами.

Переговоры с рабочим коллективом проходят на фоне серьёзных финансовых трудностей Audi. По итогам третьего квартала прибыль компании снизилась на 91%, что стало тревожным сигналом для акционеров и руководства. Первоначальные сокращения могут затронуть сотрудников завода в Брюсселе, где производятся электрокроссоверы Audi Q8. Audi подтвердила, что деятельность предприятия, несмотря на попытки стабилизации, будет окончательно прекращена к 28 февраля.

Audi — не единственный автопроизводитель, сталкивающийся с необходимостью оптимизации. Японская компания Nissan недавно сообщила о планах сократить до 9 тысяч рабочих мест и уменьшить объём производства на 20%. На фоне этой новости акции Nissan на бирже в Токио упали до самого низкого уровня за последние четыре года.