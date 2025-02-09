Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Overguru
По данным агрегаторов цен, AMD Ryzen 9 9950X3D будет стоить $699
И, судя по этой утечке, AMD Ryzen 9 9900X3D (модель 100-100000368WOF) будет стоить $599.

AMD пообещала выпустить серию процессоров Ryzen 9 9000X3D в этом квартале, но точную дату не уточнила. 16-ядерный 9950X3D и 12-ядерный 9900X3D присоединятся к 9800X3D, который был выпущен в прошлом году, но только недавно начал появляться в продаже у большинства ритейлеров из-за высокого спроса.

AMD заявляет, что модели Ryzen 9 не всегда будут соответствовать 9800X3D по производительности в играх, но флагманская модель названа «самым быстрым 16-ядерным игровым процессором».

Newegg добавил в список оставшиеся процессоры X3D с архитектурой Zen 5. Инструменты для мониторинга цен уже зафиксировали стоимость, прежде чем она была удалена. Возможно, цена появилась через API и не была публично доступна. Однако вот какую информацию можно найти на PCPartPicker и других сайтах для сравнения цен:

Стоимость Ryzen 9 9950X3D, Источник: PCPartPicker

Процессоры Ryzen 9000X3D на Newegg:

  • AMD Ryzen 7 9800X3D (модель 100-100001084WOF) – $479
  • AMD Ryzen 9 9900X3D (модель 100-100000368WOF) – $599
  • AMD Ryzen 9 9950X3D (модель 100-100000719WOF) – $699

Оправданы ли эти цены? Возможно, с учётом того, что 7800X3D вышел по цене $449, а 9800X3D — за $479. Если 9950X3D выйдет за $699, то его цена будет такой же, как у 7950X3D два года назад, а $599 за 9900X3D соответствует стартовой цене 7900X3D. Однако последняя модель не считалась выгодной покупкой и быстро подешевела после запуска.

#amd #процессоры #производительность #цена #zen 5 #newegg #9800x3d #9900x3d #9950x3d #ryzen 9 9000x3d
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Зеленский сообщил, что около половины украинских месторождений сейчас под контролем России
4
Xeon E5-2680 V4 за $20 смог прокачать GeForce RTX 5090D не хуже современных CPU
27
Штраус Зельник подтвердил: GTA VI выйдет только на консолях
13
MediaTek готовится к повышению цен из-за инициатив администрации Трампа
+
Google открыла доступ к передовым моделям искусственного интеллекта Gemini 2.0
2
ОСК планирует начать в 2025 году модернизацию старейшего судостроительного предприятии России
+
Ученые из Великого Новгорода создали лазерное устройство для повышения урожайности
+
Южная Корея впервые за десятилетие получила от РФ вертолеты
4
Процессоры AMD Medusa на архитектуре Zen 6 получат 12-ядерный CCD
8
Компания Voodin Blade Technology запустит ветряную турбину с огромными деревянными лопастями
+
Процессор Intel Core i9-15900K неожиданно показал слабые результаты в тестах Geekbench
+
Российский атомный крейсер «Адмирал Нахимов» успешно запустил оба реактора
+
Госавтоинспекция начала изымать электровелосипеды московских курьеров
+
Пользователей Windows 10 попросят заплатить сотни долларов за расширенную трёхлетнюю поддержку ОС
2
Создатель Diablo 2 раскритиковал современные ARPG за излишний темп и множество ненужных предметов
2
MLID: RTX 5070 Ti будет лишь на 5–15 % быстрее RTX 4070 Ti, а на старте продаж ожидается дефицит
+
Переоборудованный из контейнеровоза иранский авианосец «Багери» вступил в строй ВМС КСИР
1
Pixel 9a выходит 26 марта по цене от 500 долларов
+
Использование Windows 10 после октября 2025 года обойдётся в 61 доллар за устройство в первый год
1
В России могут нарастить производство транспортных самолётов Ил-76
+

Популярные статьи

Почему Radeon RX 7900 XTX выгоднее GeForce RTX 5080, а NVIDIA отвернулась от геймеров
86
Об отсталости видеокарт Radeon и как AMD прекратила выпускать драйверы для RX 5000-7000 серий
54
Моделирование показало, что китайский эсминец Type 055 может успешно противостоять 8 эсминцам США
3
Как Xbox Game Pass стал лебединой песнью для игровых консолей Microsoft
8
Оптимальная игровая сборка февраля 2025г для любых игр в 1080р@60 fps всего за 60 000 рублей
11

Сейчас обсуждают

Taкoй-тo
17:50
свинка готова принимать в себя?
В Турции выступают против идеи Трампа по переселению палестинцев
Taкoй-тo
17:47
свинка не удивляется?
Зеленский сообщил, что около половины украинских месторождений сейчас под контролем России
Albert Wesker
17:45
лживый врун
Об отсталости видеокарт Radeon и как AMD прекратила выпускать драйверы для RX 5000-7000 серий
REY_B_
17:44
Т.е. обычный прокол....
У Audi президента Сербии на полном ходу отлетело заднее колесо
Полоумный Джо
17:43
Тем временем OnePlus 13 в обзоре разетки разрядился быстрее всех
Благодаря кремний-углеродным аккумуляторам смартфоны смогут работать до 3 дней без подзарядки
Алексей Мартынов
17:40
Наверное,у них многое другое(совсем) Расстояния Число зарядок Цены(особенно,батарей)
Китайские эксперты считают, что электрические грузовики уже оправдывают себя при пробегах от 60 000 км в год
Dimkovski
17:40
Ахаххахахха... 3050 для любых игр 1080p@60fps
Оптимальная игровая сборка февраля 2025г для любых игр в 1080р@60 fps всего за 60 000 рублей
Станислав Катин
17:37
Плач ярославны. Ко-ко-ко лучики не поддерживаются. В 800×600 можно поиграть. Играй уж сразу 320×240
Об отсталости видеокарт Radeon и как AMD прекратила выпускать драйверы для RX 5000-7000 серий
Сергей Юлин
17:18
А разве не российская пропаганда изначально утверждала, что Зеленский продал Украину, а сейчас удивляется этим новостям?
Зеленский сообщил, что около половины украинских месторождений сейчас под контролем России
Сергей Юлин
17:16
Риторические вопрос. Почему арабские страны не хотят принимать у себя палестинцев?
В Турции выступают против идеи Трампа по переселению палестинцев
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем