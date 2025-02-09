И, судя по этой утечке, AMD Ryzen 9 9900X3D (модель 100-100000368WOF) будет стоить $599.

AMD пообещала выпустить серию процессоров Ryzen 9 9000X3D в этом квартале, но точную дату не уточнила. 16-ядерный 9950X3D и 12-ядерный 9900X3D присоединятся к 9800X3D, который был выпущен в прошлом году, но только недавно начал появляться в продаже у большинства ритейлеров из-за высокого спроса.

AMD заявляет, что модели Ryzen 9 не всегда будут соответствовать 9800X3D по производительности в играх, но флагманская модель названа «самым быстрым 16-ядерным игровым процессором».

Newegg добавил в список оставшиеся процессоры X3D с архитектурой Zen 5. Инструменты для мониторинга цен уже зафиксировали стоимость, прежде чем она была удалена. Возможно, цена появилась через API и не была публично доступна. Однако вот какую информацию можно найти на PCPartPicker и других сайтах для сравнения цен:

Стоимость Ryzen 9 9950X3D, Источник: PCPartPicker

Процессоры Ryzen 9000X3D на Newegg:

AMD Ryzen 7 9800X3D (модель 100-100001084WOF ) – $479

(модель ) – AMD Ryzen 9 9900X3D (модель 100-100000368WOF ) – $599

(модель ) – AMD Ryzen 9 9950X3D (модель 100-100000719WOF) – $699

Оправданы ли эти цены? Возможно, с учётом того, что 7800X3D вышел по цене $449, а 9800X3D — за $479. Если 9950X3D выйдет за $699, то его цена будет такой же, как у 7950X3D два года назад, а $599 за 9900X3D соответствует стартовой цене 7900X3D. Однако последняя модель не считалась выгодной покупкой и быстро подешевела после запуска.