Mac Pro, скорее всего, не получит M4 Ultra, как отмечается в последних отчетах.

Согласно последним данным, Apple представит процессор M4 Ultra в первой половине этого года. Этот чип предназначен для более мощных устройств, таких как Mac Studio и Mac Pro. Однако Mac Pro, скорее всего, не получит M4 Ultra, как отмечается в последних отчетах.

Обновленный Mac Studio выйдет с процессорами M4 Max и M4 Ultra. Это мощные чипы с большим количеством ядер CPU и GPU. M4 Max уже показал впечатляющие результаты, особенно в одноядерных тестах, хотя его многопоточная производительность выше всего на 20% по сравнению с M4 Pro.

M4 Ultra обещает быть еще мощнее. Ранее сообщалось, что этот мощный процессор с 32 ядрами может быть на 50 процентов быстрее, чем M4 Max в Geekbench 6, при этом его производительность вдвое превосходит показатели AMD Ryzen 9 9950X. Кроме того, GPU нового чипа может иметь 80 ядер.

Интересно, что новый Mac Pro, вероятно, получит другой процессор. Возможно, Apple хочет, чтобы между Mac Studio и Mac Pro было больше различий. Ранее Mac Studio с M2 Ultra предлагал такую же мощность, как Mac Pro, но стоил значительно дешевле, что делало его более популярным выбором.

Подробности о новом чипе для Mac Pro пока неизвестны. Информация о M4 Ultra и других процессорах будет опубликована ближе к их анонсу.